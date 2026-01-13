Kastamonu'da Heyelanlar Ulaşımı Aksattı - Son Dakika
Kastamonu'da Heyelanlar Ulaşımı Aksattı

13.01.2026 20:07
İnebolu'da meydana gelen heyelanlar, yolları kapattı; ekipler ulaşıma açmak için çalıştı.

Kastamonu'da iki ayrı noktada heyelan meydana geldi.

Kastamonu'da İnebolu-Abana ve İnebolu-Doğanyurt kara yolundaki iki ayrı noktada meydana gelen heyelanlar, ulaşımı aksattı. Karayolları 15. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, toprak ve ağaç yığını ile kapanan yolları yeniden ulaşıma açtı.

Yetkililer, bölgede heyelan riskinin arttığını belirterek, sürücüleri dikkatli olunması konusunda uyardı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Kastamonu, Güvenlik, İnebolu, 3-sayfa, Ulaşım, Son Dakika

