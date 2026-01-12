Kastamonu\'da İkinci Heyelan

Kastamonu'da 24 Aralık'ta meyana gelen heyelan nedeniyle kapanan sahil yolunda yeniden heyelan meydana geldi.

Heyelan nedeniyle 24 Aralık'ta ulaşıma kapanan ve ekiplerin çalışmasının sürdürdüğü Cide- İnebolu kara yolunun 50'nci kilometresinde ikinci bir heyelan oldu.

Günebakan köyü Arapderesi mevkisinde ulaşıma kapalı olan ve çalışmaların sürdüğü alanda kara yoluna tepeden toprak yığını indi.

Ekiplerin çalışması ile toprak yığınının büyük bir bölümü kaldırıldı.

Çalışmalarının devam ettiği bölgede ulaşım alternatif güzahlardan sağlanıyor.