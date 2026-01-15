Kastamonu'da Katil Kardeşlere Cezalar - Son Dakika
Kastamonu'da Katil Kardeşlere Cezalar

Kastamonu\'da Katil Kardeşlere Cezalar
15.01.2026 16:14
Kastamonu'da kaporta ustasının öldürülmesi davasında iki kardeşe toplam 39 yıl hapis cezası verildi.

Kastamonu'da kaporta tamiri ve araç boyama sebebiyle çıkan kavgada kaporta ustasının öldürülmesiyle ilgili davada yargılanan kardeşlerden birine 16 yıl, diğerine 23 yıl hapis cezası verildi.

13 Temmuz 2024 tarihinde Kastamonu Eski Sanayi Sitesi 6. Sokak'ta meydana gelen olayda, sanayi sitesinde kaporta ustası olarak çalışan İbrahim Aslan ile Ümit B. ve kardeşi Fatih B. arasında kaporta tamiri ve araç boyaması sebebiyle tartışma çıktı. İbrahim Aslan, silahlı kavgada kurşunların isabet etmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili aynı aileden Yaşar B., Ümit B., Fatih B., Kazım B. ve Sevinç B. gözaltına alındı. Ümit B. ve Fatih B. tutuklanırken, Yaşar B., Sevinç B. ve Kazım B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayın ardından sanıklar hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan dava açıldı. Davanın görülen karar duruşmasında sanıklar, İbrahim Aslan'ın ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu. İbrahim Aslan'ın eşi ve oğlu, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Aslan ailesinin avukatı, mütalaayı kabul etmediklerini belirterek, "Beraatları istenilen sanıkların cezalandırılmasını talep ederiz. İlk hareket ağır küfürler eden Fatih ile başlamıştır. Tahrik olarak savunma yaptıkları hiçbir husus tanık ifadeleriyle örtüşmemektedir. İştirak halinde hareket ederek hepsi bu olaya müdahil olmuşlardır. Sanıklar, araçta tüfek olduğunu bilerek hareket etmişlerdir, birlikte kaçmışlardır. Bu yüzden iştirak halinde öldürme suçundan hepsinin sorumlu tutulmasını talep ederiz" dedi.

"Üzerime kayıp ikinci bir silah suçu yıkılmaya çalışılıyor"

Savunma yapan tutuklu sanık Ümit B. ise, "Bilirkişi raporunda üç el ateş edildiği yazıyor ama ben bir el ateş ettim. Olay anında üzerindeki gömlekte atış artığı çıktı. Ben üç el ateş etmedim, kayıp olan silah için evim ve iş yerim arandı ama kayıp silah bulunamadı. Ben bu konuya anlam veremedim. Üzerime atılan cinayet dosyasının harici bir de silah suçlaması atılmak isteniyor. Ben bunları kabul etmiyorum. Ağabeyim, maktulün elinden düşürdüğüm silahı dükkandan alıp arabaya koymuştur. Silahın şarjörü de dükkanda kalmıştı. Bu kurşunlardan parmak izi çıkmıyor mu? Benim üzerime kayıp ikinci bir silah suçu yıkılmaya çalışılıyor. Ben yoldan geçerken maktule ateş etmiş değilim. Karşımda uzi diye tabir edilen silah görünce ben de korktum, bir el ateş ettim. Böyle bir olay olmasından ötürü gerçekten istemedim, üzgünüm. Maktulü öldürmek ya da yaralamak istesem maktulü etkisiz hale getirerek amacıma ulaşırdım" diye konuştu.

"Bilirkişi raporunun düzeltilip dosyanın karara bağlanmasını istiyorum"

Tutuklu sanık Fatih B. de, "Bilirkişinin yaptığı adaletsizliğin, hukuksuzluğun düzeltilmeden bu dosyanın da karara bağlanmasını istemiyorum. Ben hakkımı sonuna kadar savunmak istiyorum. Burada üzerime yıkılmak istenen bir silah var. Bunu kabul etmiyorum. 2 seneden beridir suçsuz bir şekilde yatıyorum. Bilirkişi raporu düzeltilmeden karar verilmesin. Benim ismim nasıl yazıldıysa diğer şahısların isminin de rapora yazılmasını istiyorum. Tutanakta diğer şahısların da isminin rapora eklenip, bilirkişi raporunun düzeltilip bu dosyanın bu şekilde karara bağlanmasını istiyorum. Bu olayın bir tarafında yokum" şeklinde konuştu.

Sevinç B. ise beraatıını talep ederek, oğullarının üzerine suç atıldığını, silahların maktule ait olduğunu söyledi. Yaşar B. ile Kazım B. de mütalaa doğrultusunda beraatlarını talep etti.

Mahkeme heyeti, Ümit B.'yi haksız tahrik indirimi uygulayarak 18 yıl, 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan 5 yıl hapis ve 60 bin TL adli para cezasına çarptırdı. Fatih B. ise haksiz tahrik hükümleri uygulanarak 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yaşar B., Sevinç B. ve Kazım B.'nin beraatlarına karar verildi. - KASTAMONU

