KASTAMONU'da İl Özel İdaresi çalışanı, yoğun kar nedeniyle evinde mahsur kalan Fatma Örnek (71) için kürekle yol açtı.
Kastamonu İl Özel İdaresi'nde görev yapan kamyon şoförü Hikmet Başpınar, Bozkurt ilçesine bağlı Tezcan köyünde yol açma çalışması yürüttüğü sırada Fatma Örnek'in evinden çıkamadığını fark etti. Başpınar, kar nedeniyle önü kapanan evinde mahsur kalan Örnek'in yardıma koştu. Başpınar, kürekle evin yolunu açarak Örnek'in dışarı çıkabilmesini sağladı.
Son Dakika › Güncel › Kastamonu'da Kış Yardımı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.