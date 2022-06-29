KASTAMONU - Sele kapılan genci arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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KASTAMONU - Sele kapılan genci arama çalışmaları sürüyor

29.06.2022 15:37

Kastamonu'da etkili olan sağanağın ardından Küre ilçesinde sele kapılan genci arama çalışmaları devam ediyor.

Kastamonu'da etkili olan sağanağın ardından Küre ilçesinde sele kapılan genci arama çalışmaları devam ediyor.

İkizciler köyünden geçen Uzunöz Çayı'nda kaybolan orman işçisi Recep Bakırcı'nın (22) bulunması için çalışmalar sürüyor.

Arama çalışmalarına Ankara'dan gelen Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Kastamonu Jandarma Arama Kurtarma (JAK), JÖAK Su Altı Arama, İHH Arama Kurtarma, ANDA Derneği ile AFAD ekipleri katılıyor.

Çalışmalar, İkizciler köyünden Uzunöz Çayı'nın denize döküldüğü İnebolu'nun Özlüce köyüne kadarki 37 kilometrelik mesafede yürütülüyor.

Arama çalışmalarını takip eden Recep Bakırcı'nın dedesi Salih Bakırcı, AA muhabirine, torununun yaklaşık 25 gündür bölgede olduğunu söyledi.

Torununun İhsangazi'deki köylerine son olarak hacca gidecek anne babasını görmek için geldiğini belirten Bakırcı, "Birkaç gün durduktan sonra döndü. 3-4 gündür de buradaydı." dedi.

Arama çalışmasını sürdüren ekiplere teşekkür eden Bakırcı, "Devletimizden, milletimizden, komşulardan, herkesten Allah razı olsun. Bütün devletimiz burada. Köprüden biraz geçmiş, elektrik direğine tutunur gibi olmuş. Daha sonra kaybolmuş. Muhtarın hanımı görmüş." diye konuştu.

İhsangazi ilçesi Yarışlar köyü nüfusuna kayıtlı orman işçisi Recep Bakırcı, 27 Haziran'da şiddetli yağışın başlaması üzerine ormanlık alanda yaşadığı kulübeden ayrılmış, İkizciler köyünden geçerken çaya kapılarak gözden kaybolmuştu. Bu sırada Bakırcı'yı gören bir kadının ihbarı üzerine bölgede arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

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Düzce'de Sele Kapılan Kepçe Operatörünü Arama Çalışmaları Sürüyor Düzce'de Sele Kapılan Kepçe Operatörünü Arama Çalışmaları Sürüyor Son dakika haberleri | KASTAMONU - Selde kaybolan orman işçisi Recep Bakırcı'yı arama çalışmaları sürüyor Son dakika haberleri | KASTAMONU - Selde kaybolan orman işçisi Recep Bakırcı'yı arama çalışmaları sürüyor
Kaynak: AA

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