Etkinliğe Kastamonu Üniversitesi Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisaslaşma Koordinatörlüğünden proje yürütücüsü Öğretim Görevlisi Berkan Güngör ve proje uzmanı Öğretim Görevlisi Mehmet Fırat Olgun ile üniversite öğrencileri katıldı.

Kaynak: AA

Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kastamonu'da toplanan çöpler heykel yapımında kullanılacak - Son Dakika

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