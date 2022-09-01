Kastamonu'da toplanan çöpler heykel yapımında kullanılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Kastamonu'da toplanan çöpler heykel yapımında kullanılacak

01.09.2022 15:42
Kastamonu'da toplanan çöpler heykel yapımında kullanılacak

Kastamonu'da üniversite öğrencilerinin topladığı çöpler, "Geri dönüşüm heykelleri" dersinde kullanılacak.

Kastamonu'da üniversite öğrencilerinin topladığı çöpler, "Geri dönüşüm heykelleri" dersinde kullanılacak.

TÜBİTAK 4004 - Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında "İklimin Geleceği: Geleceğin İklimi Projesi" için Daday Yumurtacı Göleti'nde çöp toplama etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlikle atıkların çevreye verdiği zarara dikkat çekilerek, çöpleri atık değerlendirme kapsamında yeniden kullanılabilir hale getirilmesi hedeflendi.

Proje ekibi, toplanılan çöpleri "Geri dönüşüm heykelleri" dersinde kullanılabilir hale getirmek amacıyla etkinlik ve eğitimlerin gerçekleştirildiği tesise götürdü.

Etkinliğe Kastamonu Üniversitesi Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisaslaşma Koordinatörlüğünden proje yürütücüsü Öğretim Görevlisi Berkan Güngör ve proje uzmanı Öğretim Görevlisi Mehmet Fırat Olgun ile üniversite öğrencileri katıldı.

YORUMLAR
500
Besni Kaymakamı Çağlar Partal göreve başladı Besni Kaymakamı Çağlar Partal göreve başladı Kastamonu'da DEAŞ'a para gönderdiği tespit edilen şahıs tutuklandı Kastamonu'da DEAŞ'a para gönderdiği tespit edilen şahıs tutuklandı
Kaynak: AA

Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da toplanan çöpler heykel yapımında kullanılacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'adli yıl' mesajı: Avukatlık kanununu barolarımızla birlikte çalışarak yenilemek istiyoruz
15:24 Geçirdiği kazayla ölümden dönen İbrahim Tatlıses'ten imalı paylaşım: Ben yaptıklarımın karşılığını kazadan çıkarak aldım
15:10 Kylian Mbappe, transseksüel model Ines Rau ile aşk yaşıyor
15:10 Yargıtay Başkanı'ndan dikkat çeken FETÖ sözler: Türk yargısını karalama faaliyetleri yoğunluk kazandı
14:55 Nihat Doğan'ın "Maçoyum ben" klibinde oynayan Deniz Akkaya'nın estetiksiz hali görenleri şaşkına çeviriyor
14:54 Maxi Gomez, Trabzonspor için geldi! Ahmet Ağaoğlu'nun Fenerbahçe sözleri dikkat çekti
14:54 Düşen çocuklarını kurtarmak için suya atladılar! Şelale tüm aileyi hayattan kopardı
14:45 100 dolar çekmek isteyen kadının hesabına 10.5 milyon dolar geçti! Şirket hatayı aylar sonra fark etti
14:33 25 yaşındaki sevgilisinden ayrılan 47 yaşındaki Leonardo Di Caprio'nun 22 yaşındaki güzelle birlikte olduğu ortaya çıktı
14:16 Avrupa'dan talip var! 18 adet Bayraktar TB2 almak için devasa bütçe ayırdılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 15:48:30. #1.11#
SON DAKİKA: Kastamonu'da toplanan çöpler heykel yapımında kullanılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement