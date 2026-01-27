Kastamonu\'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "narkotik suçlarla mücadele" kapsamında operasyon düzenledi.

Bu kapsamda belirlenen bir ikamette yapılan aramada 23 sentetik ecza hapı, 356 gram uyuşturucu katkılı tütün, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, 50 kurusıkı silah fişeği ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonda S.E. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.