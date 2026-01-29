Kastamonu\'da Yangın: 1 Ev ve 2 Samanlık Yandı

Kastamonu'da çıkan yangında 1 ev ve 2 samanlık tamamen yanarak küle dönerken, 2 evde de maddi hasar oluştu.

Yangın, Kastamonu'da il merkezine bağlı Karaçomak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Demir'e ait alt katı ahır olarak kullanılan iki katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, hemen bitişiğinde bulunan Mustafa Ç. ve Fatma Ç. ait samanlıklarla ve evlere de sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine yangın yerine Kastamonu ve İhsangazi itfaiye ekipleri ile Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonrasında yangın, güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının hala devam ettiği yangında 1 ev ve 2 samanlık tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, 2 evde de zarar oluştu.

Köy sakinlerinden Muzaffer Kaya, "Yanan evlerde halamlar oturuyor. Bize de yangın var diye haber geldi. Bizde halamlara yardım etmek için geldik. Şu anda burada bir ev tamamen yandı, iki evinde nispeten üst tarafları zarar gördü. Evler birbirine çok yakındı. Saçakları yakındı. Ayrıca halamlara ait iki samanlık da tamamen yandı. Yangının neden çıktığını henüz bilmiyoruz. Yangın, ilk olarak Ahmet Demir'in evinden çıkıyor. Nasıl çıktığını bilmiyoruz. Yangını itfaiye ekipleri kontrol altına aldı. Devletimizden Allah razı olsun. İtfaiyeden, orman teşkilatından, yardım eden köylülerimizin hepsinden Allah razı olsun" dedi. - KASTAMONU