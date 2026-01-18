Kasten Öldürmeden 19 Yıla Yakın Cezası Olan Şahıs Yakalandı

İZMİR'in Buca ilçesinde, 'kasten öldürme' suçundan 18 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan U.I., yakalandı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, U.I. isimli şahıs Adatepe Mahallesi'ndeki saklandığı adreste yakalandı. Kasten öldürme suçundan 18 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı anlaşılan U.I., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi.
