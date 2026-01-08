Kavacık Kavşağı İmar Planı Onaylandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kavacık Kavşağı İmar Planı Onaylandı

Kavacık Kavşağı İmar Planı Onaylandı
08.01.2026 20:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beykoz Belediye Meclisi, Kavacık Kavşağı'nın trafik sorunlarını çözmeyi hedefleyen imar planını kabul etti.

Kavacık Kavşağı'nın trafik yoğunluğunu azaltması için hazırlanan "Kavacık Kavşağı ve Yakın Çevresi Yol, Tünel ve Kavşak İmar Planı", Beykoz Belediye Meclisinde kabul edildi.

Beykoz Belediye Meclisi ocak ayı ikinci oturumu, belediye hizmet binasında Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel yönetiminde yapıldı.

Meclis'te, Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Kavacık Kavşağı ve Yakın Çevresi Yol, Tünel ve Kavşak İmar Planı" teklifi de görüşüldü.

Komisyon raporuna göre, hazırlanan proje ile artan kent içi nüfus ve araç yoğunluğu nedeniyle ortaya çıkan ciddi ulaşım sorunlarının büyük oranda azaltılması hedefleniyor.

Projeye ilişkin gündem maddesi, Meclis'te oybirliği ile kabul edildi.

Gündem dışı konuşmalar

Toplantının gündem dışı bölümünde söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Sadullah Hasanoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dün düzenlediği mitingde, ilçenin İBB tarafından çözülmesi gereken kentsel dönüşüm ve hizmetten kaldırılan İstinye-Çubuklu Arabalı Vapuru'na ilişkin konuşmamasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Seçim isteyen ve ülkenin yönetimine talip olan ana muhalefet partisinin liderinin konuşması boyunca Beykozlulara ve millete umut verecek hiçbir şey sunmadığını dile getiren Hasanoğlu, "Eğer Beykoz'a geliyorsa, ben bu ülkeyi yönetmeye talibim diyorsa, eli boş gelemez. Yanında Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ile geldi. İBB'nin Çubuklu'da projesi, planları, izinleri bitmiş, bugün 'Başlıyoruz.' denilse başlanacak kentsel dönüşüm projesi var. Sayın Özel'in 'Bu projeye başlıyoruz.' demesini bekledim ama nafile. O zaman soruyorum. Özgür Bey sen Beykoz'a niye geldin? Yeni bir karmaşa, tartışma, kaos üretmek için mi geldin?" ifadelerini kullandı.

Hasanoğlu, Özel'den kentsel dönüşüm çalışmaları dışında İBB'nin Beykoz ve Sarıyer'de muhtarlar, STK'ler ve vatandaşların devam etmesini istediği İstinye-Çubuklu Arabalı Vapuru'nun kaldırılmasına ilişkin bir açıklama da beklediklerini, ancak buna karşın da herhangi bir hizmet sözü alamadıklarını ifade etti.

CHP Genel Başkanı Özel'in sadece eleştiride bulunduğunu kaydeden Hasanoğlu, "İBB'nin toplam 600 milyar liranın üzerinde bütçesi var. O proje senelerdir bekliyor. CHP Genel Başkanı eğer 300-400 dairelik bir kentsel dönüşümde cesaretini ortaya koyamıyorsa, bu memleketi nasıl yönetecek?" diye konuştu.

Hasanoğlu'nun açıklamaları üzerine konuşan CHP Grup Sözcüsü Tuncay Koçak, Özel'in emeklilerin durumuna ilişkin açıklamalar yaptığını hatırlattı.

Eleştirileri kabul etmediklerini ifade eden Koçak, "Genel Başkan'ımız emeklinin, yoksulun, işçinin, asgari ücretlinin durumlarından bahsetmedi mi? Siz bunları izlemediniz mi?" diye sordu.

Denetim Komisyonu üye seçimi

Toplantıda ayrıca, Denetim Komisyonu seçimlerine ilişkin tartışmalar da gündeme geldi. Pazartesi günü yapılan seçimlere itiraz eden CHP Grubu, komisyon seçimlerinin yenilenmesini talep etti.

Teklifin oylama sonucu kabul edilmemesi üzerine CHP'li komisyon üyesi Gökhan Taneri Vural istifasını açıkladı.

İstifa eden üye yerine CHP Grubu yeni aday göstermek için oturuma ara verilmesini istedi. Aranın ardından CHP Grubu aday göstermezken, MHP'li Meclis Üyesi Bülent Gökdağ oylama ile Denetim Komisyonu üyeliğine getirildi.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Belediye, Kavacık, Trafik, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kavacık Kavşağı İmar Planı Onaylandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe transferi son anda iptal etti: Acun Ilıcalı hemen talip oldu Fenerbahçe transferi son anda iptal etti: Acun Ilıcalı hemen talip oldu
ABD’yi ayağa kaldıran cinayet Trump’ın polisleri dehşet saçtı ABD'yi ayağa kaldıran cinayet! Trump'ın polisleri dehşet saçtı
Maduro’nun kaçırılması sonrası ABD’den 3 aşamalı Venezuela planı Maduro'nun kaçırılması sonrası ABD'den 3 aşamalı Venezuela planı
Sarıyer’de motosikletiyle denize düşen sürücü hayatını kaybetti Sarıyer'de motosikletiyle denize düşen sürücü hayatını kaybetti
ABD’den iç savaşa sürüklenen İran’a yeni tehdit ABD'den iç savaşa sürüklenen İran'a yeni tehdit
Kan donduran cinayet Polisin olaydan sonraki tavrı daha da skandal Kan donduran cinayet! Polisin olaydan sonraki tavrı daha da skandal

01:07
İran’da protestolar şiddetlendi: Hava ulaşımı durdu, iletişim tamamen kesildi
İran'da protestolar şiddetlendi: Hava ulaşımı durdu, iletişim tamamen kesildi
23:56
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı
22:58
Havalimanı teknikerine canına kıydıran şebeke çökertildi
Havalimanı teknikerine canına kıydıran şebeke çökertildi
22:55
Fenerbahçe’den Enes Ünal sürprizi
Fenerbahçe'den Enes Ünal sürprizi
21:36
Minneapolis’te tansiyon yüksek: Protestoculara polis müdahale etti
Minneapolis'te tansiyon yüksek: Protestoculara polis müdahale etti
21:15
İtalyan dağcılar 52 yıl önce bıraktığı notu buldular İşte o kağıtta yazılanlar
İtalyan dağcılar 52 yıl önce bıraktığı notu buldular! İşte o kağıtta yazılanlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 03:01:19. #7.11#
SON DAKİKA: Kavacık Kavşağı İmar Planı Onaylandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.