Kavak'ta asayiş toplantısı - Son Dakika

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı başkanlığında asayiş ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

Kaymakamlık makamında gerçekleştirilen toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Furkan Göktürk ve Emniyet Müdürü Ahmet Yöntem katıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü görev sorumluluk sahasındaki 2020 yılı asayiş değerlendirmesinin yapıldığı toplantıda, Kaymakam Saygılı, asayiş ve trafik konusundaki eğitim, kontrol ve denetimlerin önemini vurguladı.

Saygılı, özellikle gençlerin ve vatandaşların yoğunlukta bulunduğu semt pazarı ve park gibi yerlerde denetimlerin sıklaştırılmasını, Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında sürücü ve vatandaşlara yönelik bilgilendirmelerde bulunulmasını istedi.

İlçede, 2020 yılında önceki yıla oranla asayiş olaylarında önemli miktarda azalma yaşandı kaydedildi.