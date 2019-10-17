Kayakta 'Buzul Kampı' devam ediyor

Türkiye Kayak Federasyonu 2019 Faaliyet programında yer alan Kayaklı Koşu TOHM Kayaklı Çalışma Kampı Avusturya'da devam ediyor.

Bolu ve Erzurum'daki TOHM sporcularının yer aldığı Buzul Kampı Avusturya'nın Ramsau Dachstein bölgesinde 12 sporcunun katılımı ile sürüyor. 23 Ekim'e kadar sürecek kampın başkanlığını Yönetim Kurulu Üyesi Haydar Çetinkaya'nın yaptığı kafilede Kayaklı Koşu TOHM takımında Erkan Orhan ve Ali Çeliksoy antrenör; Mehmet Türün, Abdullah Yılmaz, Oğuzhan Ayyıldız, Hamit Tarık Aydın ve Yusuf Talay sporcu olarak yer alıyor. Antrenörlüğünü Fikret Ören'in yaptığı Kayaklı Koşu Olimpiyat takımında ise Hamza Dursun, Ömer Ayçiçek, Yusuf Emre Fırat, Ayşenur Duman ve Esranur Akpınar sporcu olarak bulunuyor. Ahmed Oğlağo ve Özlem Ceren Dursun'un sporcu olarak yer aldığı Kayaklı Koşu FIS ve YOG takımında Seyfullah Bayraktar ile Harun Akyol da idareci olarak görev yapıyor.

Yeni sezona yaklaştıklarının altını çizen Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, "Sporcularımıza her türlü desteği veriyoruz. Yurt içi kamplarının ardından yurt dışı buzul kampları ile sporcularımızı yarışlara hazırlıyoruz. Amacımız ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek" dedi.