Kayıp Çocuk Amir'in Dayısı Tutuklandı

07.12.2025 23:19
Reyhanlı'da kaybolan 10 yaşındaki Amir'in dayısı, çocuğu öldürüp toprağa gömmeden tutuklandı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2 gündür kayıp olarak aranan Suriye uyruklu 10 yaşındaki Amir Alcedduh'un kafasını taşla yaralayıp, canlı canlı toprağa gömen dayısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Dayısının Amir'i yanında ölüme götürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansırken, polis ekiplerinin çocuğun izine rastlayabilmek için 200 kamera görüntüsünü izlediği ortaya çıktı.

Reyhanlı ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan 10 yaşındaki Suriye uyruklu Amir Alcedduh, cuma günü okul çıkışı evine gitmeyerek kayıplara karışmıştı. Çocuklarından haber alamayan aile Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Amir'in okulunun bulunduğu bölge başta olmak üzere ilçe genelinde kamera izleme çalışması başlattı. Polis ekiplerinin 200'den fazla kamera kaydını izlemesiyle olayın şüphelisi olarak Amir'in dayısı M.E. gözaltına alındı. Baraj yolunda aracında yeğeniyle bir evin kamerasına yakalanan dayı yeğeninden haberdar olmadığını söylese de polis, AFAD, jandarma ve STK'lar bölgede arama çalışması başlattı. Ekiplerin çalışmasıyla kayıp çocuk 2 gün sonra kafasından yaralanmış halde toprağa gömülü halde bulundu. Ekiplerinin diyalog kurduğu çocuk, okul çıkışı dayısı tarafından kaçırıldığını ve dövüldüğünü söyledi. Cuma günü gözaltına alınan ve suçlamaları kabul etmeyen 30 yaşındaki dayı M.E. ise nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. M.E.'nin, 'taksirle yaralama' suçundan 1 kaydı olduğu öğrenildi.

Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren çocuğun ise bilincinin açık olduğu bildirildi. - HATAY

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

