Son Dakika Haberleri: Kaymakam Cemal Şahin'den 5 Aralık Kadın Hakları Günü mesajı
Son Dakika Güncel Kaymakam Cemal Şahin'den 5 Aralık Kadın Hakları Günü mesajı - Son Dakika

Kaymakam Cemal Şahin'den 5 Aralık Kadın Hakları Günü mesajı

6 saat önce

Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaymakam Cemal Şahin'den 5 Aralık Kadın Hakları Günü mesajı, System.String[]

Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.


Kaymakam Şahin, mesajında şu ifadelere yer verdi;


"5 Aralık 1934 tarihinde Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkı veren yasanın kabulü, ülkemizde her yıl 'Kadın Hakları Günü' olarak kutlanmaktadır. Öncelikle 1926 yılında Türk Medeni Kanunu ile aile yapısında ve sosyal çevrede birey olarak yerini alan Türk kadını, 05 Aralık 1934 tarihinde birçok batılı ülkeden önce milletvekili seçme ve seçilme hakkına sahip olmuştur. Kadınlarımıza verilen bu haklar ile Ülkemiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine ulaşma adına önemli bir yol kat etmiştir. Kadınların yaşamın her alanında eşit şartlarda yer alması çağdaş dünyanın olmazsa olmazıdır. Geleceği parlak, gelişmiş ve kalkınmış bir ülke olma yolunda hızla ilerleyen Türkiye Cumhuriyeti'nin temelinde ve geleceğinde kadınlarımızın yerinin büyük olduğu bilinciyle, fedakarlığın ve sevginin ana kaynağı olan kadınlarımızın 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Gününü yürekten kutluyorum." - AYDIN

Kadın Hakları Günü, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 02:03 Kaynak: İHA
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