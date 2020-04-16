Kaymakam Coşkun bir maaşını milli dayanışma kampanyasına bağışladı - Son Dakika

Konya'nın Derebucak İlçe Kaymakamı Coşkun Doğan, Türkiye'nin korona virüsle mücadelesine destek olmak maksadıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan milli dayanışma kampanyasına bir maaşını bağışladığını açıkladı.



Kaymakam Doğan, ilçe kaymakamlığının resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, korona virüs salgını ile topyekün mücadele edilen böylesine bir dönemde herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini vurgulayarak, "Devletimizin sunmuş olduğu fırsat eşitliğini değerlendirerek Anadolu Lisesinde ve akabinde mülkiyede eğitim aldım. Yine aynı fırsat eşitliğinden yararlanarak önce kaymakam adayı sonra kaymakam oldum. Devletim, ailemin sunamayacağı imkanları sunarak Almanya'nın Hamburg eyaletinde bir yıl boyunca bana Almanca dil eğitimi aldırdı. Şüphesiz bunlara ilave edilecek üzerimde devletimin birçok emeği bulunmaktadır" dedi.



Vatandaşları da bu kampanyaya destek olmaya çağıran Coşkun, "Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu Milli Dayanışma Kampanyası'na, 'devletime olan sadakat borcumu ne yapsam ödeyemeyeceğimi' belirterek ben de bir maaşımı bağışlayarak katılıyorum. Durumu müsait olan tüm vatandaşlarımızı da bu kampanyaya katılmaya davet ediyorum. Allah'ın izniyle 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem" ifadelerine yer verdi. - KONYA