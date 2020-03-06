Kaymakam Doğan, köy ziyaretlerini sürdürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakam Doğan, köy ziyaretlerini sürdürüyor - Son Dakika

Kaymakam Doğan, köy ziyaretlerini sürdürüyor

6 saat önce

Adıyaman'ın Kahta Kaymakamı Saadettin Doğan, ilçeye bağlı köyleri ziyaretleri ederek vatandaşların sorun ve taleplerini dinlemeye devam ediyor.

Kaymakam Doğan, köy ziyaretlerini sürdürüyor, System.String[]

Adıyaman'ın Kahta Kaymakamı Saadettin Doğan, ilçeye bağlı köyleri ziyaretleri ederek vatandaşların sorun ve taleplerini dinlemeye devam ediyor.


Kaymakam Saadettin Doğan, Hamzalar ve Çamlıca köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.


Köy Konaklarında vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Doğan, yapılan ve yapılması planlanan yatırımlar hakkında istişare ve değerlendirmelerde bulunuldu.


Daha sonra köy okullarını da ziyaret eden Kaymakam Doğan, öğrencilerle sohbet etti.


Kaymakam Saadettin Doğan'ın köy ziyaretleri programına Akıncılar Belde Belediye Başkanı İsmet Çetinkaya ve İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan ve kurum amirleri eşlik etti. - ADIYAMAN

Adıyaman, Hamzalar, Kahta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 03:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kuyumculardan altını olanlara kritik tavsiye: Paniğe kapılmadan bekleyen herkes kazanacak
Marmaray istasyonları koronavirüse karşı dezenfekte edildi Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, umre dönüşü karantinaya alınan kişinin ilk test sonuçlarını açıkladı Yalova Belediyesi'nde geçici başkanlığa AK Partili Mustafa Tutuk seçildi

Son Dakika Haberleri
21:28 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi
19:49 TRT Haber'in sevilen programı Gönül Dağı'na Türkiye'nin tek kadın uzun yol kaptanı konuk oluyor
19:43 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi
19:43 Nursel Köse: Komedyen erkek yok
19:43 Kitabı en çok satanlar listesinde

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 21:46:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaymakam Doğan, köy ziyaretlerini sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]