Kaymakam Doğan, köy ziyaretlerini sürdürüyor - Son Dakika

Adıyaman'ın Kahta Kaymakamı Saadettin Doğan, ilçeye bağlı köyleri ziyaretleri ederek vatandaşların sorun ve taleplerini dinlemeye devam ediyor.



Kaymakam Saadettin Doğan, Hamzalar ve Çamlıca köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.



Köy Konaklarında vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Doğan, yapılan ve yapılması planlanan yatırımlar hakkında istişare ve değerlendirmelerde bulunuldu.



Daha sonra köy okullarını da ziyaret eden Kaymakam Doğan, öğrencilerle sohbet etti.



Kaymakam Saadettin Doğan'ın köy ziyaretleri programına Akıncılar Belde Belediye Başkanı İsmet Çetinkaya ve İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan ve kurum amirleri eşlik etti. - ADIYAMAN