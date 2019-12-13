Kaymakam Görgülüarslan'dan Kore Gazisi'ne büyük gurur - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakam Görgülüarslan'dan Kore Gazisi'ne büyük gurur - Son Dakika

Kaymakam Görgülüarslan'dan Kore Gazisi'ne büyük gurur

6 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Güney Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği'nin organizasyonuyla Ayvalıklı Kore Gazisi Hasan Kulluk'a övünç madalyası Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan tarafından ikametinde takdim edildi.

Kaymakam Görgülüarslan'dan Kore Gazisi'ne büyük gurur, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Güney Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği'nin organizasyonuyla Ayvalıklı Kore Gazisi Hasan Kulluk'a övünç madalyası Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan tarafından ikametinde takdim edildi.


92 yaşındaki Kore Gazisi Hasan Kulluk'u ikamet ettiği kızının evinde ziyaret eden Kaymakam Görgülüarslan'a; Garnizon Komutanı Albay Fevzi Koyuncu, İlçe Jandarma Komutanı Onur Yakan, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Ayvalık Temsilcisi Mehmet Kıranoğlu ve Muharip Gaziler Derneği Ayvalık Temsilcisi Mehmet Onuk da eşlik etti.


Ayvalık'ın 150 Evler Mahallesinde ki Kore Gazisi Hasan Kulluk'u ikamet ettiği kızı Canan Ay'ın evinde gerçekleşen ziyaret; gazinin torunu Onur Ay, Gelini İmren Ay ve en küçük torunu Uras Ay'ın konukseverliğinde gerçekleşti.


Ziyarette övünç madalyasını Garnizon Komutanı Fevzi Koyuncu ile birlikte Kore Gazisi Kulluk ve en küçük torunu Uras Ay'a takdim eden Kaymakam Gökhan Görgülüarslan, gözleri görmeyen ve yaşlılık nedeniyle sağlık sorunları bulunan gazinin elini öperek, Türk Milleti adına şükranlarını iletti.


Ailenin sorunlarını dinleyen Kaymakam Görgülüarslan, Kore Gazisi Hasan Kulluk'un vefatı halinde Çanakkale Şehitliği'nde toprağa verilmesine yönelik talebi de değerlendireceklerini kaydetti. - BALIKESİR

Balıkesir, Türkiye, Ayvalık, Kore, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 02:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Noterliklerde yapılacak düzenleme ile dolandırıcılıkların önüne geçilecek
Volkswagen, fabrika yatırımı için Türkiye kararını bir kez daha erteledi Ödülü almak için Kıbrıs Rum Kesimi'ne giden dünya birincisi Türk öğrenci, sınırdan içeri alınmadı Davutoğlu, Gelecek Partisi'nin logosunu ve ismini nasıl bulunduğunu anlattı

Son Dakika Haberleri
21:20 Cezayir'de binlerce kişi cumhurbaşkanlığı seçimi ve sonucunu protesto etti - Son Dakika
21:18 Sürücülere kış tedbirleri kapsamında broşür dağıtıldı - Son Dakika
21:18 Anadolu Yakası'nının suç makineleri yakalandı; kaçma anları kamerada - Son Dakika
21:14 Ankara'da hastane arşivinde yangın - Son Dakika
21:14 Antalya'da su basan seralarda tahliye işlemleri devam ediyor - Son Dakika
20:59 Antalya'daki dolu ve sağanak nedeniyle Kaş ilçesindeki seralarda su baskını yaşandı - Son Dakika
20:04 Son Dakika: TBMM Genel Kurulu'nda 4 parti ABD Senatosu Ermeni kararını kınadı ve reddetti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 21:25:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaymakam Görgülüarslan'dan Kore Gazisi'ne büyük gurur - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]