Kaymakam Korkmaz Özel Eğitim Merkezini Ziyaret Etti

Asarcık Kaymakamı Ahmet Tayyip Korkmaz, Özel Meva Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.
Eğitim merkezi müdürü Dursun Yılmaz'dan kurumun faaliyetleri hakkında bilgi alan Korkmaz, çalışmalarla ilgili değerlendirmede bulundu.
Kaymakam Korkmaz, eğitim camiasına çalışmalarında kolaylık diledi.
