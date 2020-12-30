Kaynayan süt kazanına düşerek yaralanan Feride, ambulans uçakla Ankara?ya sevk edildi - Son Dakika

Kaynayan süt kazanına düşerek yaralanan Feride, ambulans uçakla Ankara?ya sevk edildi

30.12.2020 09:33
Kaynayan süt kazanına düşerek yaralanan Feride, ambulans uçakla Ankara?ya sevk edildi, System.String[]

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde annesinin süt kaynattığı kazanın içine düşen 3 yaşındaki Feride Merdun, ağır yaralandı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde annesinin süt kaynattığı kazanın içine düşen 3 yaşındaki Feride Merdun, ağır yaralandı. Vücudunda birinci derece yanıklar oluşan Feride Merdun tedavisi için Sağlık Bakanlığı'na bağlı ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

Bugün saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda, Çardak Mahallesi'nde annesinin süt kaynatırken çevresinde oynayan Feride Merdun, bir anlık dikkatsizlik nedeniyle ateşte kaynayan süt kazanının içine düştü. Annesi tarafından hemen çıkartılan minik Feride, yakınları tarafından Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada kalbi duran Feride Merdun, doktorlar tarafından yapılan müdahalenin ardından hayata döndürüldükten sonra ambulansla Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

BİRİNCİ DERECE YANIKLAR VARVücudunda birinci derece yanıklar bulunan ve hayati tehlikesi devam eden Feride Merdun'un tedavisine daha iyi şartlarda devam edilmesi için Ankara'ya sevkine karar verildi.AMBULANS UÇAKLA ANKARA'YA GÖNDERİLDİ

Feride Merdun için Sağlık Bakanlığı'na ait tam donanımlı ambulans uçak temini konusunda yardım istendi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahale sonrası Feride Merdun, ambulansa alınarak, Fraport TAV Antalya Havalimanı'na doğru yola çıkartıldı. Antalya'ya iniş yapan ambulans uçağa alınan Feride Merdun, Ankara'ya sevk edildi.


Manavgat, Ambulans, Antalya, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kaynayan süt kazanına düşerek yaralanan Feride, ambulans uçakla Ankara?ya sevk edildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Acılı anneden Selahattin Demirtaş'ın tahliyesini isteyenlere sert tepki: Benim Ceylanımın özgürlüğü nerede? Tolgay Arslan dürüm konusuna açıklık getirdi: İnsanlar inandı, şaka gibi Aylin Sözer'i öldüren katil Kemal Delbe'nin binaya giriş anı kamerada İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüs mutasyonu salgının merkez üssü ABD'ye de ulaştı Son Dakika! Sinovac'ın koronavirüs aşısı Türkiye'de Fenomen yarışma MasterChef Türkiye'de finalin adı belli oldu Canice katledilen Aylin Sözer'le ilgili yeni detay! 2 gün boyunca evinde esir alınmış Bircan Bali, Söylemezsem Olmaz'da Demet Akalın'ın tuvaletini kirleten ünlü ismin Zara olduğunu iddia etti
Fransa bu vahşeti konuşuyor! 4 çocuk annesi Türk kadın, öldürülüp ormana gömüldü Fransa bu vahşeti konuşuyor! 4 çocuk annesi Türk kadın, öldürülüp ormana gömüldü         
09:31
Şehrazat, Acun Medya'ya açtığı davayı kazandı Şehrazat, Acun Medya'ya açtığı davayı kazandı         
09:23
Türkiye'ye gelen Çin aşılarının bulunduğu konteynerlerde dikkat çeken slogan: Maskesiz gülümse, mesafeden kurtul Türkiye'ye gelen Çin aşılarının bulunduğu konteynerlerde dikkat çeken slogan: Maskesiz gülümse, mesafeden kurtul         
09:09
Son Dakika! Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı iki ay daha uzatıldı Son Dakika! Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı iki ay daha uzatıldı         
08:46
Rahmetli Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal, bebek beklediğini müjdesini verdi Rahmetli Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal, bebek beklediğini müjdesini verdi         
08:25
İstanbul'un göbeğinde, tam 3 metre uzunluğunda piton ele geçirildi İstanbul'un göbeğinde, tam 3 metre uzunluğunda piton ele geçirildi         
03:58
Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı herkesi gülümsetti Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı herkesi gülümsetti         
23:57
Salgının ortaya çıktığı Vuhan'la ilgili korkunç araştırma: Vakalar resmi rakamların 10 katı Salgının ortaya çıktığı Vuhan'la ilgili korkunç araştırma: Vakalar resmi rakamların 10 katı         
23:01
Hemşire, tuvalette koronavirüs hastası ile cinsel ilişkiye girdi Hemşire, tuvalette koronavirüs hastası ile cinsel ilişkiye girdi         
21:51
Ekrem İmamoğlu, 18 aylık başkanlık döneminde yaptığı 3 hatayı anlattı Ekrem İmamoğlu, 18 aylık başkanlık döneminde yaptığı 3 hatayı anlattı         
20:55
Kaygısızlar'ın 'Kürşat'ı Tevfik İnceoğlu, son görüntüsüyle şaşırttı Kaygısızlar'ın 'Kürşat'ı Tevfik İnceoğlu, son görüntüsüyle şaşırttı         
16:55
Ünlü iş adamı Sezgin Baran Korkmaz'ın kara parayı nasıl akladığı ortaya çıktı Ünlü iş adamı Sezgin Baran Korkmaz'ın kara parayı nasıl akladığı ortaya çıktı         
16:24
2020'de en çok haber olan siyasetçi! Kabinedeki iki bakan, Erdoğan hariç bütün liderleri solladı 2020'de en çok haber olan siyasetçi! Kabinedeki iki bakan, Erdoğan hariç bütün liderleri solladı         
15:33
Sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı 1 Ocak günü Cuma Namazı kılınacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı Sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı 1 Ocak günü Cuma Namazı kılınacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı         
15:14
Eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar: Bayrak asarak geldik, mancınıkla atıldık Eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar: Bayrak asarak geldik, mancınıkla atıldık         
14:03
ABD'de bir markette çıkan kavga gündem yarattı: Irkçı ifadeler kullanan adamın yüzüne teneke kutuyla vurdu ABD'de bir markette çıkan kavga gündem yarattı: Irkçı ifadeler kullanan adamın yüzüne teneke kutuyla vurdu         
13:16
Hastasının son isteğini yerine getirdiğini, kendisi de koronayı yenince öğrendi Hastasının son isteğini yerine getirdiğini, kendisi de koronayı yenince öğrendi         
08:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2020 09:45:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaynayan süt kazanına düşerek yaralanan Feride, ambulans uçakla Ankara?ya sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei