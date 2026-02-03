Kayseri\'de 1.7 Milyon TL\'lik Ziynet Hırsızlığı

Kayseri'de bir ikametten 1 milyon 700 bin TL'lik ziynet hırsızlığı yapan 2 şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen 2 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Demokrasi Mahallesi'nde bir ikamette meydana gelen ziynet eşyaların çalınması olayı ile ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri şüpheli şahısların yakalanması için çalışma yaptı. Ekipler tarafından yapılan kamera izlemeleri sonucunda şüpheli şahısların Y.A. (19) ve A.T. (20) olduğu belirlendi. Düzenlene operasyonda Y.A. ve A.T. saklandıkları adreste yakalanarak, gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 2 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine teslim edildi.

Öte yandan, ekipler tarafından ele geçirilen söz konusu 1 milyon 700 bin TL'lik çalıntı ziynet eşyası eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi. - KAYSERİ