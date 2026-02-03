Kayseri'de 1.7 Milyon TL'lik Ziynet Hırsızlığı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Kayseri'de 1.7 Milyon TL'lik Ziynet Hırsızlığı

Kayseri\'de 1.7 Milyon TL\'lik Ziynet Hırsızlığı
03.02.2026 19:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de 1.7 milyon TL değerindeki ziynet eşyasını çalan 2 hırsız tutuklandı.

Kayseri'de bir ikametten 1 milyon 700 bin TL'lik ziynet hırsızlığı yapan 2 şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen 2 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Demokrasi Mahallesi'nde bir ikamette meydana gelen ziynet eşyaların çalınması olayı ile ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri şüpheli şahısların yakalanması için çalışma yaptı. Ekipler tarafından yapılan kamera izlemeleri sonucunda şüpheli şahısların Y.A. (19) ve A.T. (20) olduğu belirlendi. Düzenlene operasyonda Y.A. ve A.T. saklandıkları adreste yakalanarak, gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 2 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine teslim edildi.

Öte yandan, ekipler tarafından ele geçirilen söz konusu 1 milyon 700 bin TL'lik çalıntı ziynet eşyası eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Kayseri, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de 1.7 Milyon TL'lik Ziynet Hırsızlığı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yanan otomobile yol kenarındaki su birikintisinden doldurduğu kovayla müdahale etti Yanan otomobile yol kenarındaki su birikintisinden doldurduğu kovayla müdahale etti
Alanyaspor’da ayrılık Ogundu’nun yeni adresi Bundesliga Alanyaspor'da ayrılık! Ogundu'nun yeni adresi Bundesliga
Şiddetli ağrıyla hastaneye giden adamın makatından 100 yıllık top mermisi çıktı Şiddetli ağrıyla hastaneye giden adamın makatından 100 yıllık top mermisi çıktı
Asensio’dan üst üste 7 deplasman maçında da gol katkısı Asensio'dan üst üste 7 deplasman maçında da gol katkısı
Mersin’de cipin çarptığı yayalardan 3’ü hayatını kaybetti, 3’ü yaralandı Mersin'de cipin çarptığı yayalardan 3'ü hayatını kaybetti, 3'ü yaralandı
Mircea Lucescu hastaneye kaldırıldı Mircea Lucescu hastaneye kaldırıldı

19:15
İmzalar atıldı En-Nesyri yerine 30 milyon euroya golcü
İmzalar atıldı! En-Nesyri yerine 30 milyon euroya golcü
19:09
Büyük Menderes Nehri’nde taştı, 2 bin dönüm tarım arazisi sular altında kaldı
Büyük Menderes Nehri'nde taştı, 2 bin dönüm tarım arazisi sular altında kaldı
18:02
ABD Başkanı Trump’tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur
ABD Başkanı Trump'tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur
17:41
Keçiören Belediyesi’nde tartışma yaratacak “uyuşturucu testi“ uygulaması
Keçiören Belediyesi'nde tartışma yaratacak "uyuşturucu testi" uygulaması
17:39
Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü
Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü
17:29
Putin’e aba altından sopa Burnunun dibine dev bir ordu gönderiyorlar
Putin'e aba altından sopa! Burnunun dibine dev bir ordu gönderiyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 20:11:20. #7.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de 1.7 Milyon TL'lik Ziynet Hırsızlığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.