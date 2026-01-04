Kayseri\'de Drift ve Yaya Kazası Cezası

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda drift atarak, trafiğin güvenliğini tehlikeye sokan 2 otomobile toplamda 163 bin 308 TL idari para cezası yazılırken, sürücüler hakkında adli işlem başlatıldı. Öte yandan, yaya geçidinde durmayarak, karşıya geçen yayanın üzerine süren taksiciye de 8 bin 154 TL para cezası yazılarak, hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal medyada paylaşılan görüntüleri ihbar saydı. Sivil trafik ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Melikgazi ilçesine bağlı Beştepeler Mesire Alanında ve Esentepe Mahallesi'nde drift atan 2 otomobil tespit edildi. Otomobillere trafiğin ilgili maddelerince toplamda 163 bin 308 TL idari para cezası yazıldı. Ayrıca sürücüler hakkında 'trafiğin güvenliğimi tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldı.

Öte yandan, Melikgazi ilçesine bağlı Eşref Bitlis Bulvarı üzerinde bulunan yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan yayayı beklemeyerek, üzerine süren bir taksiye de 8 bin 154 TL idari para cezası yazılırken, taksi şoförü hakkında adli işlem başlatıldı. - KAYSERİ