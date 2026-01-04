Kayseri'de Drift ve Yaya Kazası Cezası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Kayseri'de Drift ve Yaya Kazası Cezası

Kayseri\'de Drift ve Yaya Kazası Cezası
04.01.2026 01:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de drift yapan 2 otomobile 163 bin TL, yaya geçidinde beklemeyen taksiye 8 bin TL ceza kesildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda drift atarak, trafiğin güvenliğini tehlikeye sokan 2 otomobile toplamda 163 bin 308 TL idari para cezası yazılırken, sürücüler hakkında adli işlem başlatıldı. Öte yandan, yaya geçidinde durmayarak, karşıya geçen yayanın üzerine süren taksiciye de 8 bin 154 TL para cezası yazılarak, hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal medyada paylaşılan görüntüleri ihbar saydı. Sivil trafik ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Melikgazi ilçesine bağlı Beştepeler Mesire Alanında ve Esentepe Mahallesi'nde drift atan 2 otomobil tespit edildi. Otomobillere trafiğin ilgili maddelerince toplamda 163 bin 308 TL idari para cezası yazıldı. Ayrıca sürücüler hakkında 'trafiğin güvenliğimi tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldı.

Öte yandan, Melikgazi ilçesine bağlı Eşref Bitlis Bulvarı üzerinde bulunan yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan yayayı beklemeyerek, üzerine süren bir taksiye de 8 bin 154 TL idari para cezası yazılırken, taksi şoförü hakkında adli işlem başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Kayseri, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Kayseri'de Drift ve Yaya Kazası Cezası - Son Dakika

Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı
Kastamonu’da ineklerin 1,5 metrelik karla mücadelesi Kastamonu'da ineklerin 1,5 metrelik karla mücadelesi
İran’dan Trump’ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz İran'dan Trump'ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz
Malatya’da meteorun düşme anı kamerada Malatya'da meteorun düşme anı kamerada
İsviçre’deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler İsviçre'deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler
İstediği olmayınca dehşet saçtı: Restorana tüfekle saldırdı, 1 ölü, 3 yaralı İstediği olmayınca dehşet saçtı: Restorana tüfekle saldırdı, 1 ölü, 3 yaralı

07:55
Trump, Venezuela’dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı
Trump, Venezuela'dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı
07:06
ABD’nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı Herkes aynı detaya takıldı
ABD'nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı! Herkes aynı detaya takıldı
02:12
Maduro New York’a böyle getirildi Görüntülerdeki detay dikkat çekti
Maduro New York'a böyle getirildi! Görüntülerdeki detay dikkat çekti
23:02
Bahçeli: Venezuela’da yaşananlar, 15 Temmuz ile birebir aynı
Bahçeli: Venezuela'da yaşananlar, 15 Temmuz ile birebir aynı
22:39
Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı: Büyük vatanımız için birlik çağrısı yapıyoruz
Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı: Büyük vatanımız için birlik çağrısı yapıyoruz
22:11
Fırtınada uçmamak için yerlere yattılar
Fırtınada uçmamak için yerlere yattılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2026 08:25:01. #7.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de Drift ve Yaya Kazası Cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.