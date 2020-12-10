Kayseri'de mahalle fırınında ekmek pişiren 40 kadının testi pozitif çıktı - Son Dakika

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu , Kapuzbaşı Mahallesi'nde halkın ortak kullandığı fırında ekmek pişirmek için bir araya gelen kadınlardan 40'ının koronavirüs testi pozitif çıkınca, mahallenin karantinaya alınmasına karar verdi.

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