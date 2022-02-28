Kayseri'de Necmettin Erbakan'ı anma programı düzenlendi - Son Dakika
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Kayseri'de Necmettin Erbakan'ı anma programı düzenlendi

28.02.2022 22:31
Kayseri'de Necmettin Erbakan'ı anma programı düzenlendi

Kayseri'de Saadet Partisi İl Başkanlığı tarafından eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ın vefatının 11. yılı dolayısıyla "Necmettin Erbakan'ı anma ve anlama" programı düzenlendi.

Kayseri'de Saadet Partisi İl Başkanlığı tarafından eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ın vefatının 11. yılı dolayısıyla "Necmettin Erbakan'ı anma ve anlama" programı düzenlendi.

Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda düzenlenen anma programı, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Erbakan'ın hayatından kesitlerin izletildiği programda konuşan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cafer Güneş, Erbakan'ın 29 Ekim 1926'da dünyaya geldiğini ve öğrencilik hayatının başarılarla dolu olduğunu söyledi.

Üniversitedeki başarılı öğrencilik hayatının ardından Erbakan'ın devlet tarafından Almanya'ya gönderildiğini ve oradaki sanayi çalışmalarını yakından takip etme fırsatı bulduğunu belirten Güneş, şöyle konuştu:

"Almanya'daki sanayileşmeyi, fabrikaları görünce Erbakan hocamızın kafasında şimşekler çakmaya başladı ve raporlar tuttu. Oradaki sanayi hamlesini ülkemize taşımanın yollarını hayal etti. 1973 seçimlerinde 48 milletvekiliyle Milli Selamet Partisi meclise girdi ve Erbakan hoca Ecevit ile hükümet kurdu. O dönemde 215 fabrika temeli atıldı. Bu temellerden 70 tanesi hayat geçti. Bugün oraları mirasyedi evlatlar gibi sata sata mahvettiler."

Güneş, Erbakan'ın her zaman milli sanayi hamlesinden yana, dışa bağımsız bir Türkiye hayali kurduğunu vurguladı.

Programa Saadet Partisi Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi İbrahim Titiz, Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Baki Coşkun, CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, Gelecek Partisi İl Başkanı Zülküf Arslan, HDP Kayseri İl Başkanı Dağıstan Budak, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Kayseri'de Necmettin Erbakan'ı anma programı düzenlendi
Kayseri'de Necmettin Erbakan'ı anma programı düzenlendi
Kayseri'de Necmettin Erbakan'ı anma programı düzenlendi
Kayseri'de Necmettin Erbakan'ı anma programı düzenlendi

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Necmettin Erbakan, Kayseri, Güneş, Sp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de Necmettin Erbakan'ı anma programı düzenlendi - Son Dakika


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