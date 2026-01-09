Kayseri'de Şantaj Çetesi Çökertildi

KAYSERİ'de iş insanlarının uygunsuz görüntülerini kayda alıp, şantaj yaparak para isteyen çeteye yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, iş insanlarının uygunsuz görüntülerini kayda alıp, şantaj yaparak para isteyen çeteye yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında S.P. (56), S.K.K. (44) ve A.S. (28), seri numaraları alınmış paralar ile birlikte suçüstü yakalandı. İşlemlerinin ardından S.P. ile S.K.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, A.S. isimli erkek de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber-Kamera: KAYSERİ,