Kayseri'de sıcak hava balon uçuşuna onay verildi - Son Dakika
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Kayseri'de sıcak hava balon uçuşuna onay verildi

6 saat önce

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kapadokya'yı andıran Soğanlı Vadisi'nde, belirlenen şart ve güzergahlarda artık sıcak hava balon uçuşu yapılabileceğini bildirdi.

Kayseri'de sıcak hava balon uçuşuna onay verildi, System.String[]

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kapadokya'yı andıran Soğanlı Vadisi'nde, belirlenen şart ve güzergahlarda artık sıcak hava balon uçuşu yapılabileceğini bildirdi.

Vali Günaydın, Hacılar Belediyesince 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Kadın ve Gençlik Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, basın mensuplarının gününü kutladı.

Kentteki turizm faaliyetlerine değinen Günaydın, Yeşilhisar ilçesinin ilginç kaya oluşumlarıyla dikkati çektiğini söyledi.

Kayseri'nin turizm açısından önemli bir bölgede yer aldığını vurgulayan Günaydın, şunları kaydetti:

"Kentte turizm konusunda önemli çalışmalar yapıldı. Soğanlı bölgesinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve milletvekillerimizle deneme amaçlı alınan ön izinle sıcak hava balonlarını uçurmuştuk. Az önce Memduh başkanım (Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı) Sivil Havacılık Genel Müdürünü aradığını söyledi. İşin kesin olarak onaylandığını, bundan sonra arzu eden firmaların belirlenen şart ve güzergahlarda balon uçuşu yapabileceğini kendilerine ifade etmişler. Kayseri'mize hayırlı olsun. Tabii ki sadece balon turizmi yapmak yetmiyor. O bölgeler Kapadokya ile birleştiği zaman çok önemli bir potansiyel. Orada mutlaka konaklama ve yeme içme alanlarına ihtiyacımız var. Gelenleri geri göndermememiz lazım."

Turistleri Kayseri'ye çekecek şekilde çalışma yapılması gerektiğini anlatan Günaydın, Erciyes Kayak Merkezi'nin her geçen gün geliştiğini ve birçok ülkeden misafir ağırladığını belirtti.

Programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hacılar Kaymakamı Haluk Sezen, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya ve basın mensupları katıldı.

Kapadokya, Hacılar, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 02:10 Kaynak: AA
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