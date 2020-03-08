Kayseri İkinci Amatör Küme B Grubu - Son Dakika
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Kayseri İkinci Amatör Küme B Grubu

6 saat önce

Kayseri İkinci Amatör Küme B Grubu'nda Mevlana Yıldızspor ile Güneşli Gençlikspor takımları 2-2 berabere kalarak haftayı 1 puan ile kapattılar.

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Kayseri İkinci Amatör Küme B Grubu'nda Mevlana Yıldızspor ile Güneşli Gençlikspor takımları 2-2 berabere kalarak haftayı 1 puan ile kapattılar.


Stat: Argıncık 2 Nolu Saha


Hakemler: Ahmet Çıtak xx, Harun Soyeşik xx, Sema Çetin xx


Mevlana Yıldızspor: Burakhan Ceylan xx, Ahmet Yücel xx, Aydın Ülger xx, Özgür Burak Şengül xx, Abdulkadir Oğuz xx, Ekrem Sarıyar xx, Kadircan Coşgun xx, Salih Afşar xx, Fırat Aksu xx, İsmail Efe xxx, Ömer Sun xx


Güneşli Gençlikspor: Nuh Karabulut xx, Şükrü Yapgu xx, Yüksel Çağlıkasap xx (Dk. 63 İsa Özkara x), Ahmet Güneş xx, Ömer Koç xx, Emre Yılmaz xx, Evren Özel xxx, Çağrı Pekgüzel xx, Salih Yıldırım xxx, Sabit Temir xx, Halil İbrahim İslam xx (Dk. 55 Hasan Erdem xx)


Goller: İsmail Efe Dk. 5 (pen) ve 48 (Mevlana Yıldızspor), Salih Yıldırım Dk. 40 (pen), Evren Özel Dk. 52 (Güneşli Gençlik) - KAYSERİ

Ahmet Çıtak, İsmail Efe, Güneşli, Kayseri, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 02:05 Kaynak: İHA
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