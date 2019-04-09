Kayseri Milletvekili Ersoy'dan Hayırlı Olsun Ziyareti
2 saat önce
MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü makamında ziyaret ederek, yeniden seçilmesi nedeniyle hayırlı olsun dileklerini iletti.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin ardından vatandaşların büyük teveccühü ile yeniden Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü makamında, MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti. Mustafa Baki Ersoy, Manisa'da bulunduğunu belirterek, hayırlı olsun dileklerini iletmek için ziyarette bulunduğunu söyledi.
Seçim öncesi yaptığı çalışmalarda halkın teveccühünün Başkan Cengiz Ergün'den yana olduğunu gördüğünü ifade eden Baki Ersoy, "Yeniden göreve seçilmenizden dolayı sizleri tebrik ediyorum ve çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Hayırlı olsun, başarılarınızın devamını dilerim" dedi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, vatandaşların oyları ile yeniden göreve geldiğini, yapılan hizmetlerin aynı hızda ve aynı şekilde devam edeceğini söyledi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:49 Kaynak: Bültenler
Cem Karaca'nın Oğlu, İstanbul Seçimlerine Babasının Şarkısıyla İsyan Etti
ABD'den AB'ye 11 Milyar Dolarlık Tehdit
Son Dakika! AK Partili Yavuz, YSK'ya "Tam Kanunsuzluk" İtirazı Yapıldığı İddialarını Yalanladı
Fransa'nın Dev Bankası Societe Generale, Bin 600 Kişiyi İşten Çıkaracak