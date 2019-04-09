Kayseri Milletvekili Ersoy'dan Hayırlı Olsun Ziyareti

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin ardından vatandaşların büyük teveccühü ile yeniden Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü makamında, MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti. Mustafa Baki Ersoy, Manisa'da bulunduğunu belirterek, hayırlı olsun dileklerini iletmek için ziyarette bulunduğunu söyledi.

Seçim öncesi yaptığı çalışmalarda halkın teveccühünün Başkan Cengiz Ergün'den yana olduğunu gördüğünü ifade eden Baki Ersoy, "Yeniden göreve seçilmenizden dolayı sizleri tebrik ediyorum ve çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Hayırlı olsun, başarılarınızın devamını dilerim" dedi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, vatandaşların oyları ile yeniden göreve geldiğini, yapılan hizmetlerin aynı hızda ve aynı şekilde devam edeceğini söyledi.