Kayseri Şeker iki kıtada damakları tatlandırıyor - Son Dakika

Kayseri Şeker iki kıtada damakları tatlandırıyor

11.04.2021 11:07
Kayseri Şeker iki kıtada damakları tatlandırıyor, System.String[]

Kayseri Şeker, yılın ilk çeyreğinde aralarında Gürcistan, Filistin, Tanzanya ve Güney Kore'nin de bulunduğu 13 ülkeye gerçekleştirdiği ihracatla Türk şekerini iki kıtaya tattırıyor.

Kayseri Şeker, yılın ilk çeyreğinde aralarında Gürcistan, Filistin, Tanzanya ve Güney Kore'nin de bulunduğu 13 ülkeye gerçekleştirdiği ihracatla Türk şekerini iki kıtaya tattırıyor.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, AA muhabirine, 2020 yılında üretimde verimlilik sağlanınca 99 bin tonluk ihraç kayıtlı şeker üretimi gerçekleştiğini söyledi.

Bunu yurt dışına satmak istediklerini anlatan Akay, Tarım ve Orman Bakanlığının ihraç kayıtlı şeker üreten kuruluşlara üretimlerinin yüzde 50'ye kadar kısmı için ihracat izni verdiğini hatırlattı.

Akay, daha sonra bunun yüzde 60'a kadar çıkarıldığını belirterek, "Yani dolayısıyla 59 bin ton gibi bir şeker ihracatı için izin almış olduk. Son 3 aylık dönem içerisinde arkadaşlarımızın yoğun çalışmaları sonucunda dünyada 13 ülkeye şeker satışı gerçekleştirdik. Afrika ve Asya kıtasında bulunan 13 ülkenin insanlarına Kayseri Şeker'in ürününü tattırma imkanı bulmuş olduk." diye konuştu.

Şeker alan kuruluşların tekrardan ısrarla ürün istediklerine dikkati çeken Akay, "Kayseri Şeker'in gerek ürün kalitesi gerekse hizmet kalitesi bu ülkeler ve oradaki kuruluşlar açısından da oldukça cazip bulunuyor." dedi.

"25 milyon dolar döviz girişi sağladık"

Akay, hem doğrudan satış gerçekleştirdiklerini hem de ilk defa Londra Borsası üzerinden Kayseri Şeker'in bu ülkelere şeker satma imkanı bulduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Artık Kayseri Şeker, küresel dünyada ticaretin içerisinde yer alan bir şirket haline geldi. Biz bu konumu çok önemsiyoruz, değerli buluyoruz ama bunun burada kalmasını da istemiyoruz. Bunu geliştirmek istiyoruz. Bu sene şartlar hem üretim hem pazar hem dünyadaki fiyatlarla Türkiye'deki fiyatların birbirine yakınlaşması açışından olumlu hale geldi ve biz de böyle bir başarıyı ortaya koymuş olduk. Dövizin aslında kıt olduğu dönemde 25 milyon dolar gibi bir döviz girişi sağlamış olduk. Elimizde hala satılabilecek şeker var. Tarım ve Orman Bakanlığımız izin verecek olursa onları da satma konusunda imkanlarımız var."

"Kayseri Şeker, Borsa İstanbul'da Yıldız Pazar'da yer alacak"

Kayseri Şeker'in borsaya açılması için çalışmalara devam ettiklerini de aktaran Akay, yönetim kurulları ve sermaye yapısının ona göre düzenlendiğini söyledi.

"Aşağı yukarı 215 sayfa asıl, ekleri hariç izahnamemiz bizim danışma kuruluşumuz Halk Yatırım tarafından inceleniyor." diyen Akay, şöyle devam etti:

"Sermaye piyasası kuruluna intikal edecek. Oradaki incelemeler de tamamlandıktan sonra mayıs ayında Borsa İstanbul'a Kayseri Şeker kote olacak ve Borsa İstanbul'da hisselerimiz alınıp satılır hale gelecek. Bunun için aşağı yukarı 106 milyon liralık bir halka arz gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Miktar önemli. Kayseri Şeker, Borsa İstanbul'da Yıldız Pazar'da yer alacak. PANKOBİRLİK (Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği) camiasında kooperatif kuruluşları içerisinde ilk girişim olacak. Bunu da başarırsak Kayseri Şeker artık kağıt üzerinde değil fiili olarak da halka açık şirket statüsü kazanmış olacak."

Kayseri Şeker, Güney Kore, Gürcistan, Kayseri, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kayseri Şeker iki kıtada damakları tatlandırıyor - Son Dakika Ekonomi


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