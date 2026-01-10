Kayseri Süper Amatör Küme 16. Hafta Hakemleri Belli Oldu

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de 16. haftada düdük çalacak hakemler belli oldu.
Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de 16. hafta heyecanı yarın oynanacak olan karşılaşmalar ile devam edecek. Kayseri İl Hakem Kurulu; tek grupta oynanacak Süper Amatör Küme maçlarının hakemlerini belirledi ve kamuoyu ile paylaştı. Ligin 16. haftasında hem zirvede hem de alt sıralarda telafisi olmayan müsabakalar oynanacak. Haftanın maçları ve bu maçları yönetecek hakemler ise şu şekilde;
K. Şekerspor- Argıncıkspor: Tolga Selvi
Talas Anayurtspor- Döğerspor: Dilber Sıla Başıaçık
Erciyes Esen Makina FK-Gaziosmanpaşaspor: Furkan Emre Arslan
Döğergücü FK-Esen Metal SK: Gülşen Urgun
Başakpınarspor-Kayseri Atletikspor: Esat Sabuncu
Amaratspor-Özvatanspor: Gökhan Mutlu - KAYSERİ
