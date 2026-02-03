Kayserispor'dan Opoku Transferi

Zecorner Kayserispor, futbolcuları Aaron Opoku'nun, Almanya 2. Futbol Ligi ekiplerinden Eintracht Braunschweig'e transfer olduğunu açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüp, sezon öncesi Almanya'nın Kaiserslautern kulübünden kadrosuna kattığı ve 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzaladığı 26 yaşındaki Opoku'nun takımdan ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Aaron Opoku'nun transferi konusunda Eintracht Braunschweig kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuza verdiği emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kayserispor forması altında 2025/26 sezonunda 20 resmi maça çıkan Aaron Opoku, bu karşılaşmalarda 2 asistlik katkı sundu.