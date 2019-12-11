Son Dakika Haberleri: KAYÜ'de "Prof. Dr. Fuat Sezgin Anı Köşesi" açıldı
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KAYÜ'de "Prof. Dr. Fuat Sezgin Anı Köşesi" açıldı

6 saat önce

Kayseri Üniversitesi'nde (KAYÜ) "Prof. Dr. Fuat Sezgin Anı Köşesi" açıldı.

KAYÜ'de

Kayseri Üniversitesi'nde (KAYÜ) "Prof. Dr. Fuat Sezgin Anı Köşesi" açıldı.

KAYÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, anı köşesinde Prof. Dr. Fuat Sezgin'in eserleri, kitaplar, basılı materyallerin yer aldığını belirtti.

Karamustafa, "İnşallah burayı ziyaret eden öğrencilerimiz, akademik ve idari personelimiz, 2019 yılına ismi verilen Fuat Sezgin hocamız hakkında daha çok bilgi sahibi olacaklar." ifadesini kullandı.

Meslek Yüksekokulu'nda gerçekleştirilen açılışa Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Mecit Çetinkaya, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ve Kırıkkale, Nevşehir Hacı Bektaş Veli ile Selçuk üniversitelerinin rektörleri katıldı.

Fuat Sezgin, Kayseri, Rektör, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 09:20 Kaynak: AA
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