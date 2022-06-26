Kaza sonrası savrulan otomobil kaldırımda yürüyen yayaya çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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Kaza sonrası savrulan otomobil kaldırımda yürüyen yayaya çarptı: 2 yaralı

26.06.2022 12:55

Kaza sonrası savrulan otomobil kaldırımda yürüyen yayaya çarptı: 2 yaralı Alkollü olduğu belirlenen sürücünün ehliyetine 6 ay el konuldu Antalya'da kontrolden çıkan otomobilin önündeki otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza sonrası savrulan otomobil kaldırımda yürüyen yayaya çarptı: 2 yaralı

Alkollü olduğu belirlenen sürücünün ehliyetine 6 ay el konuldu

ANTALYA - Antalya'da kontrolden çıkan otomobilin önündeki otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Çarpan otomobil iki dükkan arasına savrulurken, kazada kaldırımda yürüyen yaya da yaralandı. Alkollü olduğu belirlenen sürücünün ehliyetine 6 ay el konuldu.

Kaza, Muratpaşa ilçesi Fahrettin Altay Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Yener Ulusoy Bulvarı istikametine hareket eden 07 CRM 72 plakalı araca, A.K. kontrolünde bulunan 07 GE 227 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada şahsın çarptığı otomobilde yolcu olarak bulunan bir kişi ile kaldırımda yürüyen yaya C.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı iki kişi hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kazaya karışan sürücünün hastanede yapılan alkol testinde 1.65 promil alkollü olduğu tespit edildi. Otomobil sürücüsünün ehliyetine 6 aylığına el konulurken aracı da bağlanarak otoparkına çekildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kazayı Koray Uygun şöyle anlattı: "Kırmızı araç önündekine vuruyor. Daha sonra kırmızı araç savrularak buraya düştü. Bu sırada yayaya çarptı."

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaza sonrası savrulan otomobil kaldırımda yürüyen yayaya çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

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