Kazdağları Beyaz Örtü ile Kaplandı

22.01.2026 10:34
Kazdağları, yoğun kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanarak eşsiz görüntüler sundu.

Sahip olduğu oksijen oranı ve endemik bitki çeşitliliğiyle dünyanın sayılı doğa merkezlerinden olan Kazdağları, yoğun kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Edremit Körfezi'ne bakan kar altındaki Kazdağları Milli Parkı, havadan dron ile görüntülendi.

Çanakkale ve Balıkesir sınırları içinde yer alan, mitolojideki adıyla "İda Dağı" olarak bilinen Kaz Dağları'nda kış mevsimi tüm güzelliğiyle etkisini sürdürüyor.

Geçtiğimiz günlerde etkili olan yağışın ardından, bölgedeki dev çam ormanları ve derin vadiler tamamen karla kaplandı.

Deniz seviyesinden yaklaşık 1726 metre yükseklikte bulunan ve bölgenin en yüksek noktalarından biri olan Sarı Kız Türbesi mevkisi, kar ve buzun oluşturduğu kristal görüntülerle güzel manzaralar oluşturdu. Türbenin etrafındaki taş duvarların buz tuttuğu ve rüzgarın etkisiyle oluşan kar şekillerinin ortaya ilginç görseller çıkardığı gözlendi.

Dron görüntülerine yansıyan karelerde; karla kaplı ağaçların arasından süzülen kıvrımlı dağ yolları, bölgenin eşsiz coğrafyasını bir kez daha gözler önüne serdi.

Görüntülerin bir bölümünde ise zirvedeki karlı kayalıklarda konaklayan ve gökyüzünde süzülen siyah kargalar, beyaz manzara ile çarpıcı bir kontrast oluşturdu.

Hava sıcaklığının sıfırın altında seyrettiği bölgede, yüksek kesimlerdeki kar kalınlığının yer yer yarım metreyi geçtiği öğrenildi.

Bölgedeki karlı manzara, doğa tutkunları ve fotoğraf sanatçıları için de eşsiz bir fon oluşturmaya devam ediyor.

Kaynak: AA

