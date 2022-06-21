Atlı, Keban Belediyesi ve Fırat Kalkınma Ajansı tarafından yapılan proje ile toplam 3 bin 600 metrekare alanda yapımı süren Tekstilkent Atölyesinde incelemede bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA

Fethiye Atlı, Tekstilkent, Fırat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Keban Belediye Başkanı Atlı, Tekstilkent Atölyesi inşaatında incelemede bulundu - Son Dakika

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