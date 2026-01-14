Keçi Sürüsü Karla Mücadeleyle Köye Taşındı

Muş'ta etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 1 metreyi aşan karda mahsur kalan keçi sürüsü, besicilerin büyük mücadelesiyle 6 kilometrelik zorlu parkurdan geçirilerek köye getirildi.

Muş'ta etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve tipi, özellikle yüksek rakımlı bölgelerde hayvancılıkla geçimini sağlayan üreticilerin yaşamını olumsuz etkiliyor. Merkeze 56 kilometre uzaklıkta, bin 800 rakımda bulunan Yukarıyongalı köyüne bağlı Behçet mezrasındaki keçi sürüsünün, yemlerin tükenmesi üzerine köye geri getirildi.

Sürü sahibi Eyüp Omur ve çobanlar, köpeklerin de eşlik ettiği yolculuk için sabah saatlerinde yoğun kar yağışı altında yola çıktı. Kar kalınlığının bazı bölgelerde 1 metreyi aştığı güzergahta ilerlemekte güçlük çeken sürü, yaklaşık 6 kilometrelik mesafeyi 4 saatlik zorlu bir yürüyüşün ardından aşabildi. Zaman zaman tipi nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi hem hayvanlar hem de besiciler için büyük risk oluşturdu.

Köye ulaştırılan keçiler önce ahırlara alınarak dinlendirildi. Daha sonra ise yoğun kar yağışına rağmen dışarı çıkarılan sürü, kar üzerinde kurulan yemliklerde ot ve samanla beslenmeye devam edildi.

Yılın yaklaşık 6 ayını kar altında geçiren bölgede besiciler, dondurucu soğuk ve tipiye rağmen sırtlarında yem taşıyarak hayvanlarını ayakta tutmaya çalışıyor. Zorlu kış şartlarına rağmen üreticiler, tek geçim kaynakları olan hayvancılığı sürdürmek için büyük bir özveriyle mücadele ediyor.

Şehir hayatını köy hayatıyla değiştirmeyeceğini belirten besici Eyüp Omur, "Burası Muş merkeze bağlı Yukarıyongalı köyü. Bugün hayvanlarımızı mezradan köye getirdik. Yoğun kar yağacağını bildiğimiz için güvenli şekilde köye ulaşmak adına 3-4 saat yürüdük. Çok şükür köye sağ salim ulaştık. Hayvanlarımıza yemliklerin içinde yemlerini verdik, ardından ağıla koyacağız. Burada yılın 6 ayı kar, 6 ayı da yaz olarak geçer. Bu yüzden hayvanlara 6 ay boyunca yem veriyoruz. Tabii hayvancılık zor ama biz buna alışmışız. Şehir hayatını bu yaşamla değiştirmem. Bu bambaşka bir hayat. Ne kadar kar yağarsa yağsın, biz hayatımızdan razıyız" dedi. - MUŞ