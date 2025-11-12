Keçiören'de 11 Kasım Ağaçlandırma Günü Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Keçiören'de 11 Kasım Ağaçlandırma Günü Etkinliği Düzenlendi

12.11.2025 09:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Keçiören Belediyesi, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğinde 300 çam fidanı toprakla buluşturdu. Etkinlikte belediye başkanı, meclis üyeleri ve gönüllüler de yer aldı.

(ANKARA)- Keçiören Belediyesi, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Bayraktepe'de fidan dikim etkinliği düzenledi.

Keçiören Belediyesi, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla çevre bilincini artırmak ve doğal afetlerle mücadeleye katkı sağlamak amacıyla Bayraktepe'de fidan dikim etkinliği düzenledi.

Etkinliğe, Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın yanı sıra, Keçiören Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü'ne bağlı KEÇ-TİM ekipleri ev sahipliği yaptı. Programa, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, afetlerle mücadelede aktif rol üstlenen çok sayıda arama kurtarma ekibi, sivil toplum kuruluşu, dernek ve gönüllü katıldı.

Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Mesut Özarslan, ağaçlandırma faaliyetlerinin hem afetlerle hem de çarpık kentleşmeyle mücadele açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Başkan Özarslan, doğaya karşı sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bugün doğaya olan sorumluluğumuzu bir kez daha hatırlıyoruz. Dini ve vicdani değerlere sahip bir millet olarak topraklarımızı ağaçlandırmak, ülkemizin ciğerlerini korumak bizim görevimizdir. Diktiğimiz her bir fidan doğaya fayda sağladığı gibi, afetlere karşı direncimizi de artıracaktır. Eğimli alanlar stabilite açısından risk taşır. Bu nedenle kent estetiğini bozacak uygulamalardan kaçınmalı ve çarpık yapılaşmanın önüne geçmeliyiz. Ağaçlandırma, bu olumsuzluklara karşı en etkili koruma yöntemidir. İşte buyurun size afet önleyici bir faktör çalışması. Biz bu etkinliğe böyle bakıyoruz. Bizim belediyecilik dönemimizde bu alanlarda plansız yapılaşmaya izin vermeyecek, şehrimizi ağaçlandırarak hem afet risklerini azaltacak hem de kent estetiğine katkıda bulunacağız. Bu anlamlı günde emeği geçen tüm sivil toplum kuruluşlarına ve belediye personelimize teşekkür ediyorum."

Bayraktepe'de 300 çam fidanı toprakla buluştu

Konuşmaların ardından Özarslan ve beraberindeki heyet, 300 adet çam fidanını toprakla buluşturdu. Bu fidanların, özellikle erozyon ve toprak kaymalarını önleme açısından büyük önem taşıdığı; aynı zamanda sel ve diğer doğal afetlerin etkilerini azaltmada çevresel bir kalkan görevi üstlendiği belirtildi. Keçiören Belediyesi'nin yürüttüğü ağaçlandırma çalışmaları, yalnızca afet risklerini azaltmakla kalmıyor; aynı zamanda iklim dengesini koruma, küresel ısınmanın etkilerini hafifletme, kent estetiğini iyileştirme ve çarpık kentleşmeyle mücadele etme hedeflerini de içinde barındırıyor.

Kaynak: ANKA

Doğal Afetler, Etkinlik, Belediye, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keçiören'de 11 Kasım Ağaçlandırma Günü Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mudanya’da bir şahıs kendisine sigara vermeyen genci bıçaklayarak olay yerinden kaçtı Mudanya'da bir şahıs kendisine sigara vermeyen genci bıçaklayarak olay yerinden kaçtı
Tayland-Malezya sınırında göçmen teknesi battı: 21 ölü Tayland-Malezya sınırında göçmen teknesi battı: 21 ölü
10 Kasım’da canlı yayında horon tepen Alişan’dan eleştirilere videolu yanıt 10 Kasım'da canlı yayında horon tepen Alişan'dan eleştirilere videolu yanıt
Kastamonu’da annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman Helvacı ölü bulundu Kastamonu'da annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman Helvacı ölü bulundu
Otizmli öğrenciyi merdivenden iten okul müdürü gözaltına alındı Otizmli öğrenciyi merdivenden iten okul müdürü gözaltına alındı
Yardım uçağı düştü: 2 ölü Yardım uçağı düştü: 2 ölü

09:19
Lewandowski’den Fener taraftarını heyecanlandıran sözler
Lewandowski'den Fener taraftarını heyecanlandıran sözler
08:53
Bahis oynadığı ortaya çıkan futbolcunun gördüğü kırmızı kart ve yaptığı harekete bakın
Bahis oynadığı ortaya çıkan futbolcunun gördüğü kırmızı kart ve yaptığı harekete bakın
08:47
20 askerimizin şehit olduğu uçağın enkazından ilk görüntü
20 askerimizin şehit olduğu uçağın enkazından ilk görüntü
08:20
Şehadet haberini bu sözlerle verdi: Osman Amca artık bir şehit babasısın
Şehadet haberini bu sözlerle verdi: Osman Amca artık bir şehit babasısın
08:20
Araç sahipleri dikkat Ehliyetsiz sayılacaklar, tüm para ceplerinden çıkacak
Araç sahipleri dikkat! Ehliyetsiz sayılacaklar, tüm para ceplerinden çıkacak
07:13
Gürcistan’da düşen uçaktaki 20 askerimiz şehit oldu İşte isimleri
Gürcistan'da düşen uçaktaki 20 askerimiz şehit oldu! İşte isimleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2025 09:43:40. #7.11#
SON DAKİKA: Keçiören'de 11 Kasım Ağaçlandırma Günü Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.