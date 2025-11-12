Keçiören'de 11 Kasım Ağaçlandırma Günü Etkinliği Düzenlendi

(ANKARA)- Keçiören Belediyesi, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Bayraktepe'de fidan dikim etkinliği düzenledi.

Keçiören Belediyesi, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla çevre bilincini artırmak ve doğal afetlerle mücadeleye katkı sağlamak amacıyla Bayraktepe'de fidan dikim etkinliği düzenledi.

Etkinliğe, Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın yanı sıra, Keçiören Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü'ne bağlı KEÇ-TİM ekipleri ev sahipliği yaptı. Programa, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, afetlerle mücadelede aktif rol üstlenen çok sayıda arama kurtarma ekibi, sivil toplum kuruluşu, dernek ve gönüllü katıldı.

Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Mesut Özarslan, ağaçlandırma faaliyetlerinin hem afetlerle hem de çarpık kentleşmeyle mücadele açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Başkan Özarslan, doğaya karşı sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bugün doğaya olan sorumluluğumuzu bir kez daha hatırlıyoruz. Dini ve vicdani değerlere sahip bir millet olarak topraklarımızı ağaçlandırmak, ülkemizin ciğerlerini korumak bizim görevimizdir. Diktiğimiz her bir fidan doğaya fayda sağladığı gibi, afetlere karşı direncimizi de artıracaktır. Eğimli alanlar stabilite açısından risk taşır. Bu nedenle kent estetiğini bozacak uygulamalardan kaçınmalı ve çarpık yapılaşmanın önüne geçmeliyiz. Ağaçlandırma, bu olumsuzluklara karşı en etkili koruma yöntemidir. İşte buyurun size afet önleyici bir faktör çalışması. Biz bu etkinliğe böyle bakıyoruz. Bizim belediyecilik dönemimizde bu alanlarda plansız yapılaşmaya izin vermeyecek, şehrimizi ağaçlandırarak hem afet risklerini azaltacak hem de kent estetiğine katkıda bulunacağız. Bu anlamlı günde emeği geçen tüm sivil toplum kuruluşlarına ve belediye personelimize teşekkür ediyorum."

Bayraktepe'de 300 çam fidanı toprakla buluştu

Konuşmaların ardından Özarslan ve beraberindeki heyet, 300 adet çam fidanını toprakla buluşturdu. Bu fidanların, özellikle erozyon ve toprak kaymalarını önleme açısından büyük önem taşıdığı; aynı zamanda sel ve diğer doğal afetlerin etkilerini azaltmada çevresel bir kalkan görevi üstlendiği belirtildi. Keçiören Belediyesi'nin yürüttüğü ağaçlandırma çalışmaları, yalnızca afet risklerini azaltmakla kalmıyor; aynı zamanda iklim dengesini koruma, küresel ısınmanın etkilerini hafifletme, kent estetiğini iyileştirme ve çarpık kentleşmeyle mücadele etme hedeflerini de içinde barındırıyor.