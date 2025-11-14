Keçiören'de Halk Buluşmalarının Bu Haftaki Durağı Basınevleri, Çiçekli ve Emrah Mahalleleri Oldu

(ANKARA) - Keçiören Belediyesi tarafından düzenli olarak mahallelerde gerçekleştirilen "Söz Sizde, Başkan Mahallenizde, Çözüm Bizde" halk buluşmalarının bu haftaki durağı Basınevleri, Çiçekli ve Emrah Mahalleleri oldu. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, vatandaşların talep ve önerilerini yerinde dinleyerek, çözüm odaklı çalışmaların süreceğini vurguladı.

Keçiören Belediyesi'nin düzenlediği "Söz Sizde, Başkan Mahallenizde, Çözüm Bizde" buluşmalarının bu haftaki adresi Basınevleri, Çiçekli ve Emrah Mahalleleri oldu. Başkan Mesut Özarslan, vatandaşların taleplerini yerinde dinleyerek çözüm odaklı çalışmaların devam edeceğini belirtti. Vatandaşların isteklerini doğrudan iletebilmesi için düzenlenen buluşma, Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Programa; Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Cumhuriyet Halk Partisi Keçiören İlçe Başkanı Görkem Cevahir Yıldırım, Çiçekli Mahalle Muhtarı Hatice Çalışkan, Emrah Mahalle Muhtarı Muhabbet Ağtaş, Basınevleri Mahalle Muhtarı Zeynep Yıldırım, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve mahalle sakinleri katıldı.

Başkan Özarslan şehitleri andı, ailelerine başsağlığı diledi

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Keçiören Belediye Başkanı Özarslan, "Askeri kargo uçağımızın düşmesiyle şehit olan 20 kahraman Mehmetçiğimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Aynı zamanda bu vatan için, bu millet için, bu eşsiz Cumhuriyet'imizi bizlere emanet eden o sarı saçlı, mavi gözlü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü de vefatının 87'nci yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi.

"Muhtarlarımla sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz"

Hizmet odaklı çalışmaların kararlılıkla süreceğini vurgulayan Özarslan, şunları söyledi:

"Bizler için önemli olan sizlerin hizmetkarı olabilmemizdir. Bunu samimi duygularla yapıyor olmamızdır. Aramızda çeşitli partilerin üyeleri olabilir. Bizim için bunun hiçbir önemi yoktur. Belki geçmişte sizler bizlere oy vermemiş de olabilirsiniz. Bizim için bunun da önemi yoktur. Biz sizlerin başına baş olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Bu önem her şeyin üstündedir.

Ve bunun için burada gördüğünüz benim çalışma arkadaşlarımın hepsi, sizin hizmetkarınızdır. Kimsenin kimseden üstünlüğü yok. Kimse bizim halkımıza yüksek sesle konuşamaz, bağırıp çağıramaz, onları azarlayamaz, kötü söz edemez. Tam tersi; biz hizmetkar, siz emreden olacaksınız. Biz böyle yaşayacağız. Benim inandığım değerlerde halka hizmet etmek, Hakk'a hizmet etmektir. Bunun ötesi düşünülemez.

Biz sizlere, caddesinde, sokağında, pazarında, derneğinde, salonlarında, iftarlarında şu sözü verdik: Bizim yaşadığımız bölgede asla ve katiyen hiç kimse yatağa aç olarak, üşüyerek, titreyerek girmeyecek. Evindeki yaşlısına, engellisine bakılacak. Evladının eğitimine destek olunacak. Önemli olan bunların seçim günü gelip de pazarlarda, meydanlarda sizlerin karşısında cazgırlığının yapılmamasıdır. Önemli olan, göreve geldiğimiz günden beri elimizden ne hizmet geliyorsa kapımızı hiç kimseye kapatmadan herkese açmış olmamızdır.

Kusurlar, hatalar, eksikler var mıdır? İlla ki vardır. Ama Elhamdülillah kim geldiyse kapımıza, elimizden geldiğince kimseye 'yok' demeden sizlere hizmet etmeye kendimizi adadık. ve bunu da yapmaya devam edeceğiz. Asıl olan şuydu: Siz emredeceksiniz, söyleyeceksiniz, biz de bunu çözüme kavuşturacağız. Elimizden geldiğince yanınızda duracağız. Muhtarlarımla sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz. Her zamanki sözümüzü bir kez daha tekrarlıyoruz: Ne mutlu Türk'üm diyene."

"Ortak aklı öne çıkarıyoruz"

CHP Keçiören İlçe Başkanı Görkem Cevahir Yıldırım da yaptığı konuşmada,"Bizlere güvenerek son yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'ni birinci parti yapan siz kıymetli hemşehrilerimizin taleplerini ve sorunlarını dinlemek, ortak akılla çözüm üretmek için bir aradayız. Seçildiğimiz makamların bizlere 5 yıllık bir emanet olduğunu bilerek, sorumluluğumuzun farkında olarak çalışıyoruz. Keçiören'de ortak aklı öne çıkararak daha yaşanabilir bir kent için çalışmaya devam ediyoruz. Bu güzel organizasyonda bizleri bir araya getiren Belediye Başkanımız Mesut Özarslan'a ve belediye emekçilerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Muhtarlar memnun

Programda söz alan Basın Evleri Mahalle Muhtarı Zeynep Yıldırım, "Bu programı düzenlediği ve mahallemize yaptığı hizmetler için Sayın Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Talep ve önerileri dinlemek üzere Başkanımız ve ekibi burada. Her zaman yanımızda olan, Keçiören'e değer katan Belediye Başkanımız Mesut Özarslan'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Çiçekli Mahalle Muhtarı Hatice Çalışkan da "Belediyemizle bugüne kadar birçok konuda iş birliği yaptık, eksiklerimizi paylaştık ve çözümler için birlikte adım attık. Başkanımıza teşekkür ediyoruz" ifadesine yer verdi.

"Mahallemizin sorunlarını elimizden geldiğince çözmeye gayret ediyoruz"

Keçiören Belediyesi ekipleriyle uyumlu çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Emrah Mahalle Muhtarı Muhabbet Ağtaş ise, "Başkanımız ve ekibiyle uyum içinde çalışıyoruz, mahallemizin sorunlarını elimizden geldiğince çözmeye gayret ediyoruz. Elbette eksikler olabilir; bu toplantı da bunları konuşup çözmek için önemli bir fırsat" dedi.

Program süresince her yaştan katılımcı, hem kişisel hem de mahalleye dair taleplerini ve sorunlarını aktarma fırsatı buldu. İş arayan vatandaşlar da alanda kurulan Kariyer Ofisi standı sayesinde pratik ve çözüm odaklı destek aldı.