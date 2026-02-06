Kemah'da 4,9 Büyüklüğünde Deprem

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Erzincan'ın Kemah ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin, Bakanlık birimlerine şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğun bildirilmediğini duyurdu.

Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Erzincan'ın Kemah ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar Bakanlık birimlerimize bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."