Kemal Çeber ile Gaziantep'in Geleceği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Kemal Çeber ile Gaziantep'in Geleceği

Kemal Çeber ile Gaziantep\'in Geleceği
02.02.2026 10:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Face Dergisi, Vali Kemal Çeber ile Gaziantep'in dönüşümünü ve marka şehir hedeflerini değerlendirdi.

Face Dergisi'nin yeni sayısında kapak konuğu, Kemal Çeber oldu. Vali Çeber, Gaziantep'in tarihsel birikiminden sanayi gücüne, girişimci ruhundan marka şehir vizyonuna uzanan dönüşüm sürecini değerlendirdi.

Gaziantep merkezli yayın hayatını sürdüren Face Dergisi, yeni sayısında kentin vizyonunu ve geleceğe dair hedeflerini, Gaziantep Valisi Kemal Çeber ile gerçekleştirdiği özel kapak röportajıyla okurlarıyla buluşturdu.

Röportajda Gaziantep'in binlerce yıllık kültürel mirasını değerlendiren Vali Çeber, şehrin çalışkan, mücadeleci ve üretken yapısının bu tarihsel birikimin doğal bir sonucu olduğuna dikkat çekti. Gaziantep'in sanayi, ticaret ve girişimcilik alanlarında ortaya koyduğu güçlü duruşun, kenti Türkiye'nin en önemli üretim merkezlerinden biri haline getirdiğini vurguladı.

Gaziantep'in "marka şehir" yolculuğunda önemli bir noktada bulunduğunu ifade eden Çeber, bu kimliğin doğru stratejiler ve ortak akılla desteklenmesi halinde şehrin gelecekte çok daha ileri bir konuma taşınacağını belirtti. Kamu, özel sektör ve sivil toplum iş birliğinin önemine de değinen Çeber, Gaziantep'in Türkiye için örnek bir şehir modeli sunduğunu dile getirdi.

Röportaja ilişkin değerlendirmede bulunan Face Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Şafak Salıcı, Gaziantep Valisi Kemal Çeber'e samimi paylaşımları ve içten anlatımı dolayısıyla teşekkür etti.

Salıcı, "Gaziantep; tarihi, üretim gücü ve insan kaynağıyla Türkiye'nin en özel şehirlerinden biri. Valimizin röportajda da altını çizdiği gibi bu şehir, yalnızca sanayisiyle değil; kültürü, girişimci ruhu ve güçlü kardeşlik iklimiyle de çok özel bir karaktere sahip. Face Dergisi olarak Gaziantep'in bu çok katmanlı yapısını, şehri yöneten ve vizyon ortaya koyan isimlerin anlatımıyla okurlarımıza aktarmayı önemsiyoruz. Valimize dergimize gösterdiği ilgi ve içten değerlendirmeleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Birbirinden özel konu ve konukların yer aldığı Face Dergisi'nin yeni sayısı; alanında uzman yazarların değerlendirmeleri, güncel dosya başlıkları ve zengin içeriğiyle okurlarıyla buluştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gaziantep, Politika, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kemal Çeber ile Gaziantep'in Geleceği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’deki sel felaketinin boyutu gün geçtikçe artıyor Mersin'deki sel felaketinin boyutu gün geçtikçe artıyor
Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı
AK Parti’ye de CHP’ye de kapıları kapattılar 4 partiden ittifak hazırlığı AK Parti'ye de CHP'ye de kapıları kapattılar! 4 partiden ittifak hazırlığı
Epstein skandalında adı geçen Robert Koleji’nden açıklama Epstein skandalında adı geçen Robert Koleji'nden açıklama
Biri 44 diğeri 23 yaşında Sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundular Biri 44 diğeri 23 yaşında! Sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundular
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı

11:04
Dünya devine büyük kriz Takım sahaya çıkınca olanlar oldu
Dünya devine büyük kriz! Takım sahaya çıkınca olanlar oldu
10:55
Milli yıldızımız Alperen Şengün 2026 NBA All-Star’da yok
Milli yıldızımız Alperen Şengün 2026 NBA All-Star'da yok
10:49
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer İşte İslam Memiş’in verdiği tarih
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer? İşte İslam Memiş'in verdiği tarih
10:34
Nereden nereye Rafael Nadal’ın son görüntüsü sevenlerini kahretti
Nereden nereye! Rafael Nadal'ın son görüntüsü sevenlerini kahretti
10:23
Epstein dosyalarında büyük skandal Bakanlık apar topar kaldırdı
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı
10:12
Devlet televizyonunda skandal yayın Öldürülen protestocularla resmen alay ettiler
Devlet televizyonunda skandal yayın! Öldürülen protestocularla resmen alay ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 11:33:17. #7.11#
SON DAKİKA: Kemal Çeber ile Gaziantep'in Geleceği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.