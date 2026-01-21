Kemer\'de Kaçak Alkol Operasyonu

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen kaçak alkol operasyonunda farklı türlerde sahte ve kaçak içkiler ele geçirildi.

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından, kaçak alkol ve sahte ürün ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda H.A., O.S.Ö., S.Ç. ve B.Ö. isimli şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, kaçak ve sahte 10 litre rakı, 6 litre şarap, 34 litre viski, 10 litre etil alkol, 1 litre cin, 1 adet viski yapım kiti ele geçirildi.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - ANTALYA