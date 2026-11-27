Oyuncu Kenan Çoban, dijital ikizinin kullanılmasına onay veren ünlüler arasına girdi. Çoban'ın yapay zekâ ile üretilen kopyası, yapay zekâ destekli yayın platformu Draima.ai'nin ilk uluslararası yapımı "Halid Bin Velid" dizisinde İslam tarihinin ünlü komutanı Halid bin Velid'i canlandırıyor.

90 SANİYELİK BÖLÜMLERLE YAYINDA

Dizinin ilk bölümü 16 Kasım 2026'da izleyiciye sunuldu. Toplam 30 bölüm olarak planlanan yapımda her bölüm yaklaşık 90 saniye sürüyor; yeni bölümlerin 15 günde bir yayımlanması öngörülüyor. Savaş sahneleri, kostümler ve tarihi mekânlar dahil dizinin bütün görsel dünyası yapay zekâ ile oluşturuluyor.

Kadroda Çoban'ın yanı sıra iki isim daha dijital ikizleriyle yer alıyor: Burak Arslan, Halid'in kardeşi Velid bin Velid'i; Muhammed Gomuk ise Pers Kralı'nı oynuyor. Platform, izleyicilerin ileride kendi karakterlerini tasarlayıp hikâyelere katılabilmesini ve bundan telif geliri kazanabilmesini de hedefliyor.

ÖZCAN DENİZ VE AKIN AKINÖZÜ'NÜN ARDINDAN

Akşam gazetesinin haberine göre Çoban, bu adımla daha önce yüzünü yapay zekâ projelerine açan Özcan Deniz ve Akın Akınözü'nün izinden gitti. Habertürk'e konuşan Çoban ve Burak Arslan, bu tür anlaşmalara neden sıcak baktıklarını anlattı.

Oyunculara göre dijital ikiz sözleşmeleri, telif haklarının baştan güvence altına alınmasını, başka bir sette çalışırken aynı anda farklı yapımlarda görünebilmeyi ve çekim olmayan dönemlerde de kazanç sağlamayı mümkün kılıyor.

SENDİKA KARŞI ÇIKIYOR

Uygulama sektörde herkesi memnun etmiyor. Oyuncular Sendikası, oyuncunun bedeninin, sesinin ve emeğinin yapay zekâ ile ikame edilmesine itiraz ediyor. Sendika, açık rıza alınmadan eski performanslardan dijital kopya üretilmesini ve oyuncuların yapay zekâ nedeniyle devre dışı kalmasını mesleğin geleceği için risk olarak görüyor.