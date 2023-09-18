Kendisi hakkındaki paylaşımı silmeyen arkadaşını öldürdü - Son Dakika

Kendisi hakkındaki paylaşımı silmeyen arkadaşını öldürdü

Son Güncelleme: 18.09.2023 11:53

Gaziantep'te 17 yaşındaki bir genç, sosyal medyada kendisi hakkındaki paylaşımı silmeyen aynı yaştaki arkadaşını öldürdü.

Gaziantep'te 17 yaşındaki bir genç, sosyal medyada kendisi hakkındaki paylaşımı silmeyen aynı yaştaki arkadaşını öldürdü.

PAYLAŞIMI SİLMESİNİ İSTEDİ

Dün gece geç saatlerde Şehitkamil ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre; 17 yaşındaki yabancı uyruklu İbrahim A., sosyal medyada kendisi hakkında bir paylaşım yapan arkadaşı Muhammed Şeyh Ahmed'i (17) uyararak paylaşımı silmesini istedi.

Kendisi hakkındaki paylaşımı silmeyen arkadaşını öldürdü

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Şeyh Ahmed'in bu talebe olumsuz cevap vermesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı. İbrahim A., tartışma sırasında arkadaşı Muhammed Şeyh Ahmed'i kalbinden bıçakladı. Ağır yaralanan 17 yaşındaki yabancı uyruklu genç, olay yerinde hayatını kaybetti. Muhammed Şeyh Ahmed'in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kendisi hakkındaki paylaşımı silmeyen arkadaşını öldürdü

GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, arkadaşını bıçaklayarak öldüren katil zanlısı İbrahim A. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Katil zanlısının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

Şehitkamil, Gaziantep, Çağlayan, Suç, Sosyal Medya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kendisi hakkındaki paylaşımı silmeyen arkadaşını öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kendisi hakkındaki paylaşımı silmeyen arkadaşını öldürdü - Son Dakika
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