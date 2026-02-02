Kepçe Operatörü Uçurumdan Yaralı Kurtarıldı - Son Dakika
Kepçe Operatörü Uçurumdan Yaralı Kurtarıldı

02.02.2026 00:29
Dörtyol’da toprak kaymasında kepçe operatörü, 200 metre yükseklikten uçuruma düşerek yaralandı.

HATAY'ın Dörtyol ilçesine bağlı Rabat mevkisindeki Horu Yaylası'nda çalışırken meydana gelen toprak kaymasını hisseden kepçe operatörü kendini araçtan dışarı atarak yaklaşık 200 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Ekiplerin çalışmasıyla kazazede operatör, yaralı olarak kurtardı.

Dörtyol ilçesinde Rabat mevkisindeki Horu Yaylası'nda çalışırken, toprak kaymasını hisseden kepçe operatörü kendini hızla araçtan dışarı attı ve 200 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Olayın ardından bölgeye sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, zamanla yarışarak zorlu bir kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. İtfaiye ekiplerince, uzun süren ve yüksek efor gerektiren çalışmalar sonucunda ismi henüz öğrenilemeyen kepçe operatörü bulunduğu noktadan yaralı olarak çıkarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi. Operatörün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kurtarma operasyonu sırasında görev yapan dört itfaiye personelinin de yoğun efor nedeniyle rahatsızlandığı belirtildi. Rahatsızlanan itfaiye personelleri de tedbir amaçlı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, ekip arkadaşlarının sağlık durumlarının takip edildiğini ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını belirtti.

