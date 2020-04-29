Kepez'de 4'üncü kreş - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kepez'de 4'üncü kreş - Son Dakika

Kepez'de 4'üncü kreş

6 saat önce

Kepez Belediyesi, çalışan annelere ve okul öncesi eğitime destek olmak amacıyla açtığı Nasreddin Hoca Gündüz Bakımevi ve Kreşi'nin 4'üncü şubesini Erenköy Mahallesi'ne kazandırıyor.

Kepez'de 4'üncü kreş, System.String[]

Kepez Belediyesi, çalışan annelere ve okul öncesi eğitime destek olmak amacıyla açtığı Nasreddin Hoca Gündüz Bakımevi ve Kreşi'nin 4'üncü şubesini Erenköy Mahallesi'ne kazandırıyor. Yapımına başlanılan kreşte 120 öğrenciye eğitim verilecek.


Nasreddin Hoca Gündüz Bakımevi ve Kreşi'nin ana binası Teoman Paşa Mahallesi'nde hizmete açılmıştı. Çalışan annelere ve okul öncesi eğitime destek olmak amacıyla hizmete alınan Nasreddin Hoca Gündüz Bakımevi ve Kreşi'nin yeni şubeleri geçtiğimiz yıllarda Dokuma ve Ahatlı bölgelerine kazandırılmıştı. Kreşin şube sayısını artırma sözü veren Başkan Hakan Tütüncü, Erenköy ve çevresindeki mahallelerde çalışan annelerin de okul öncesi eğitim kurumu talebini karşılıyor. Nasreddin Hoca Gündüz Bakımevi ve Kreşi'nin 4'üncü şubesi Erenköy Mahallesi'nde hizmete giriyor.


120 öğrenciye hizmet verecek


Kepez Belediyesi, Ahmet Vefik Paşa Caddesi'ndeki 420 metrekare büyüklüğündeki tek katlı binasını, tadilatla kreşe dönüştürüyor. Kreş için mevcut binanın yanına, 60 metrekarelik yemek salonu da inşa ediliyor. Yapımına başlanılan kreşte 120 çocuğa, okul öncesi eğitim verilecek. Erenköy, Çamlıbel, Kanal, Esentepe, Barış ve bölgedeki diğer mahallelere hizmet verecek olan kreş binasında 6 sınıf, oyun odası, çok amaçlı oda bulunacak.


"Biz daha çok kadınların ve çocukların belediyesiyiz"


Başkan Hakan Tütüncü, Erenköy Nasreddin Hoca Gündüz Bakımevi ve Kreşi'ni, bu yıl içerisinde hizmete açmayı planladıklarını söyledi. Kadınlara ve çocuklara değer veren bir belediye olduklarının altını çizen Başkan Tütüncü, "Kadınlarımıza ve çocuklarımıza hizmet veren eserleri üretmekten mutlu oluyoruz. Kreşlerimiz özellikle çalışan kadınlarımız ve okul öncesi eğitime ihtiyaç duyan çocuklarımız için önemli bir proje. 3 ayrı bölgedeki kreşlerimizde, bu dönem 300 çocuğumuza okul öncesi eğitim verdik. Hemşehrilerimiz, çok beğendikleri kreşlerimize yeni şubeler eklememizi talep ediyor. İmkanlarımız elverdiğince bu talebi karşılamanın gayreti içerisindeyiz. Kreşimizin 4. şubesini Erenköy Mahallesi'ne kazandırıyoruz. Ahmet Vefik Paşa Caddesi'ndeki binamızı, tadilatla kreşe dönüştürüyoruz. 120 çocuğumuza, okul öncesi eğitim verecek olan kreşimiz, bölgede oturan çalışan annelerimizin hayatını da kolaylaştıracak. Erenköy, Çamlıbel, Kanal başta olmak üzere bölgedeki mahallelerimize okul öncesi eğitimde güzel bir tesisi kazandırmış olduk. Kreşimiz, mahallelerimize hayırlı uğurlu olsun. İmkanlarımız el verdiğince mahallelerimize kreşimizi kazandırmaya devam edeceğiz" dedi. - ANTALYA

Kepez Belediyesi, Nasreddin Hoca, Erenköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.04.2020 10:59 Kaynak: İHA


Son Dakika

Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti: Benim günahlarımla onu cezalandırma Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, 20 haftalık hamile Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony çıktı "Şinanari" şarkısıyla şöhreti yakalamıştı! Şimdi görenler tanıyamıyor Slumdog Millionaire'in yıldızı ünlü aktör Irrfan Khan hayatını kaybetti Oyuncu Gamze Aksu, ablasının doğum günü partisinde eniştesi tarafından darp edildi Simge Sağın'dan aşk hayatıyla ilgili çarpıcı itiraf: İlişkilerimin çoğunda aldatıldım Bakanlık'tan izin alan Bülent Ersoy, annesini son yolculuğuna böyle uğurladı Survivor 2020'de adaya veda eden isim Gizem oldu Kayıp Hilal Cebeci ortaya çıktı: Bana evlilik teklifinde bulunmayın Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın duygulandıran son açıklaması: Yemin ederim en önemli şey sağlıktır Ünlü modacı Nur Yerlitaş son yolculuğuna uğurlandı Türk milleti hakkında söylediği sözlerden dolayı tepki çeken Kim Kardashian'ın YouTube hesabı hacklendi Bülent Ersoy, arkadaşı Nur Yerlitaş'ın cenazesine katılmak için özel izin aldı Arkadaşı Nur Yerlitaş'ın ölümüyle yıkılan Sibel Can, erken saatlerde namazın kılınacağı camiye geldi
Fatih Terim, Survivor yarışmacısı Ardahan'a selam gönderdi Fatih Terim, Survivor yarışmacısı Ardahan'a selam gönderdi         
17:12
Son Dakika: ABD'de 29 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 112 artarak 58 bin 368'e yükseldi Son Dakika: ABD'de 29 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 112 artarak 58 bin 368'e yükseldi         
17:03
Kuaförler faaliyete başladıklarında sağlık çalışanlarına 1 ay ücretsiz hizmet verecek Kuaförler faaliyete başladıklarında sağlık çalışanlarına 1 ay ücretsiz hizmet verecek         
17:00
ABD'de polis memuru, 14 yaşındaki bir çocuğu puro taşıdığı için ölümüne dövdü! ABD'de polis memuru, 14 yaşındaki bir çocuğu puro taşıdığı için ölümüne dövdü!         
16:57
Büyük Britanya'nın kırmızı küçük evi Quay House! İki adımda keşfediyorsunuz Büyük Britanya'nın kırmızı küçük evi Quay House! İki adımda keşfediyorsunuz         
16:47
Son Dakika: Üniversite öğrencilerine uzaktan eğitim için 6 GB ücretsiz internet verilecek Son Dakika: Üniversite öğrencilerine uzaktan eğitim için 6 GB ücretsiz internet verilecek         
16:24
Üniversite öğrencisi havlusunu serip terasta güneşlendi Üniversite öğrencisi havlusunu serip terasta güneşlendi         
16:17
PSG, 3 yılda sadece 80 maça çıkan Neymar'a 111 milyon euro maaş ödedi PSG, 3 yılda sadece 80 maça çıkan Neymar'a 111 milyon euro maaş ödedi         
16:00
Kansere yakalanan kadın terörist mağarada ölünce 10 milyon TL devletin kasasında kaldı Kansere yakalanan kadın terörist mağarada ölünce 10 milyon TL devletin kasasında kaldı         
15:52
Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti: Benim günahlarımla onu cezalandırma Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti: Benim günahlarımla onu cezalandırma         
15:36
Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Newcastle'ın Prens Selman'a satılmasına karşı çıktı Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Newcastle'ın Prens Selman'a satılmasına karşı çıktı         
15:31
Simge Sağın'dan aşk hayatıyla ilgili çarpıcı itiraf: İlişkilerimin çoğunda aldatıldım Simge Sağın'dan aşk hayatıyla ilgili çarpıcı itiraf: İlişkilerimin çoğunda aldatıldım         
15:25
Avrupa'nın ilk koronavirüs aşısı insanlar üzerinde denenmeye başladı Avrupa'nın ilk koronavirüs aşısı insanlar üzerinde denenmeye başladı         
15:24
ABD'li kriz kahini Roubini, dünya ekonomisinin koronavirüsle çökeceğine dair 10 neden sıraladı ABD'li kriz kahini Roubini, dünya ekonomisinin koronavirüsle çökeceğine dair 10 neden sıraladı         
15:17
Bakanlık'tan izin alan Bülent Ersoy, annesini son yolculuğuna böyle uğurladı Bakanlık'tan izin alan Bülent Ersoy, annesini son yolculuğuna böyle uğurladı         
15:17
Koronavirüs testi için kendisinden para istendiğini söyleyen adam, cipiyle hastane kapısına defalarca çarptı Koronavirüs testi için kendisinden para istendiğini söyleyen adam, cipiyle hastane kapısına defalarca çarptı         
15:15
Diyanet İşleri Başkanı'ndan eşcinsellik çıkışıyla ilgili yeni açıklama: Sorumluluğumuz daha da arttı Diyanet İşleri Başkanı'ndan eşcinsellik çıkışıyla ilgili yeni açıklama: Sorumluluğumuz daha da arttı         
15:14
Esed, koronavirüs haritasında İskenderun'u da Suriye'ye dahil etti Esed, koronavirüs haritasında İskenderun'u da Suriye'ye dahil etti         
15:10
Silivri'de kangal cinsi köpek açlıktan ölmek üzereyken bulundu Silivri'de kangal cinsi köpek açlıktan ölmek üzereyken bulundu         
15:05
Hasta yavrusunu ağzında taşıyarak acil servise götüren kedi, görenlerin yüreğini ısıttı Hasta yavrusunu ağzında taşıyarak acil servise götüren kedi, görenlerin yüreğini ısıttı         
14:51
Güney Kore'deki bir şantiyede yangın çıktı: 25 işçi hayatını kaybetti, 7 işçi yaralı Güney Kore'deki bir şantiyede yangın çıktı: 25 işçi hayatını kaybetti, 7 işçi yaralı         
14:17
Abdurrahim Albayrak'ı dolandıran 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı Abdurrahim Albayrak'ı dolandıran 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı         
14:14
'Şinanari' diyerek şöhreti yakalayan Pınar Dilşeker estetiğin dozunu kaçırdı! Şimdi görenler tanıyamıyor! 'Şinanari' diyerek şöhreti yakalayan Pınar Dilşeker estetiğin dozunu kaçırdı! Şimdi görenler tanıyamıyor!         
14:08
Sosyal mesafeyi hiçe sayıp toplu cenaze namazı kılınan köyde, 45 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Sosyal mesafeyi hiçe sayıp toplu cenaze namazı kılınan köyde, 45 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
14:07
Türkiye, yılın ilk çeyreğinde Avrupa'da araç satışları artan tek ülke oldu Türkiye, yılın ilk çeyreğinde Avrupa'da araç satışları artan tek ülke oldu         
13:47
Eşini 11 yerinden tornavidayla yaralayan koca: Seni kurşuna dizeceğim Eşini 11 yerinden tornavidayla yaralayan koca: Seni kurşuna dizeceğim         
13:44
Bilim Kurulu Üyesi Taşova: Bayramda el öperek riskli grubu tehlikeye atabiliriz Bilim Kurulu Üyesi Taşova: Bayramda el öperek riskli grubu tehlikeye atabiliriz         
13:42
Enginarda kazanan aracı oldu: Tarlada 1, pazarda 5 lira Enginarda kazanan aracı oldu: Tarlada 1, pazarda 5 lira         
13:34
Türkiye'nin Türkiye'nin "Koronafobi Haritası" çıkarıldı: En fazla korkan bölgeler Ege ve Doğu Anadolu         
13:28
Dengesini kaybedip çöp kamyonunun altında kalan temizlik işçisi, feci şekilde can verdi Dengesini kaybedip çöp kamyonunun altında kalan temizlik işçisi, feci şekilde can verdi         
13:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2020 17:15:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kepez'de 4'üncü kreş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]