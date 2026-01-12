Kepez ilçesinde jandarmanın düzenlendiği operasyonda ruhsatsız av tüfeği, fişekler ve bıçaklar ele geçirildi.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince savcılık koordinesinde Kepez ilçesinde ruhsatsız silah bulundurulduğu tespit edilen şüpheli H.B.E.'ye ait adrese operasyon düzenlendi. Yapılan aramada, 1 adet yarı otomatik ruhsatsız av tüfeği, 50 adet tabanca fişeği, 5 adet bıçak ve 60 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA
Son Dakika › 3-sayfa › Kepez'de Ruhsatsız Silah Operasyonu - Son Dakika
