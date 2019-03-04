Kesin Aday Listesi

Kocaeli'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kocaeli'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.



Kocaeli'de, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.



İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.



Kesinleşen listelere göre Kocaeli'de siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:



Adalet ve Kalkınma Partisi



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi: Tahir Büyükakın (Cumhur İttifakı)



İzmit: Azize Sibel Gönül (Cumhur İttifakı)



Başiskele: Mehmet Yasin Özlü (Cumhur İttifakı)



Çayırova: Bünyamin Çiftçi (Cumhur İttifakı)



Darıca: Muzaffer Bıyık (Cumhur İttifakı)



Derince: Zeki Aygün (Cumhur İttifakı)



Dilovası: Hamza Şayır (Cumhur İttifakı)



Gebze: Zinnur Büyükgöz (Cumhur İttifakı)



Gölcük: Ali Yıldırım Sezer (Cumhur İttifakı)



Kandıra: Adnan Turan (Cumhur İttifakı)



Karamürsel: İsmail Yıldırım (Cumhur İttifakı)



Kartepe: Muhammet Mustafa Kocaman (Cumhur İttifakı)



Körfez: Şener Söğüt (Cumhur İttifakı)



Cumhuriyet Halk Partisi



İzmit: Fatma Kaplan Hürriyet (Millet İttifakı)



Çayırova: Selahattin Kaya



Darıca: Yakup Törk



Derince: Sertif Gökçe



Gebze: Recep Dursun



Gölcük: İsmet İşeri



Karamürsel: Ahmet Çalık



Kartepe: Cumhur Karakadılar



Halkların Demokratik Partisi



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi: Züleyha Gülüm



Körfez: Selda İlgöz Kocayiğit



İYİ Parti



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi: Serdar Kaman (Millet İttifakı)



Başiskele: Rıza Güven Usta



Çayırova: İlhami Bayrak



Kandıra: Ercüment Şahin



Körfez: Salih Recep Şirin



Vatan Partisi:



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi: Ahmet Şahin



İzmit: Gökhan Onater



Darıca: Erol Çetin



Gebze: Orhan Kadıoğlu



Gölcük: Yusuf Erkan



Körfez: Ahmet Ereğli



Saadet Partisi



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi: Birol Aydın



İzmit: Ahmet Özen



Başiskele: Zafer Mutlu



Çayırova: Yusuf Aksu



Darıca: Selim Çetinkaya



Derince: Halil Kayın



Dilovası: Ercan Dalkılıç



Gebze: Burcu Çetinkaya



Gölcük: Nihat Yıldız



Kandıra: Ramazan Arslan



Karamürsel: Mehmet Özalay



Kartepe: İbrahim Bıyıklı



Körfez: Recep Sarıdoğan



Demokratik Sol Parti



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi: Ziya Topal



İzmit: Hülya Yıldırım



Başiskele: Mahir Tanta



Çayırova: Hasan Yıldız



Derince: Kenan Baş



Dilovası: Hakan Ercan



Gebze: Çetin Töngel



Gölcük: Gülten Erenkaya



Kandıra: İdris Demir



Karamürsel: Şengül Karlıkaya



Kartepe: Temel Ofluoğlu



Körfez: Vedat Taştekin



Bağımsız Türkiye Partisi



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi: Metin Yılmazlar



İzmit: Cahit Barutçu



Başiskele: Şaban Örçen



Çayırova: Alper Taşlıyan



Darıca: Volkan Yılmaz



Derince: Naci Demir



Dilovası: Dursun Aksu



Gebze: Hasan Dağkuş



Gölcük: Ümit Aybar



Kandıra: Yılmaz Coşğun



Karamürsel: Semih Üstüner



Kartepe: Ali Osman Çakar



Körfez: Recep Şahin



Büyük Birlik Partisi



İzmit: Abdullah Karacan



Çayırova: Ömer Akkaya



Darıca: Elvan Şahin



Derince: Muhammet Emre Doğan



Gebze: Yahya Köse



Demokrat Parti



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi: Nail Baki



İzmit: İsmail Yazgan



Başiskele: Halil Kurt



Çayırova: Hüseyin Babaoğlu



Darıca: Mehmet Davutoğlu



Derince: Sebahattin Yılmaz



Dilovası: Ramazan Tekin



Gebze: Üzeyir Mert



Gölcük: Ahmet Erman



Kandıra: Arzu Aykanat Çakan



Karamürsel: Atilla Hatipoğlu



Kartepe: Mehmet Kerim Kıvanç



Körfez: Hülya Uluzman



Türkiye Komünist Partisi



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi: Mustafa Tozkoparan



Gebze: Nihat Baş



Bağımsız



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi: Reyhan Başaran Koç



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi: Ersoy Kandemir



Başiskele: Muharrem Can



Derince: Cenk Günaydın



Dilovası: Mehmet Aydemir



Gebze: Serap Çakır



Gölcük: Ezgin Aydın

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Cami Misafirhanesinde El Yapımı Alkol Can Aldı

Seçime Sayılı Günler Kala HDP, Batıdaki Adaylarını Geri Çekebilir

Kayınvalidesi ve İki Kayınbiraderini Öldüren Damat İntihar Etti

Vatandaş, Cep Telefonu ile Uyuşturucu Satıcılarını Yakalattı