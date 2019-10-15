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Kıbrıs'ta Mesut Süre

38 dakika önce

Mesut Süre, BKM Mutfak'ın Kıbrıs şubesinin açılışında 'Siz Hepiniz Ben Tek' adlı stand up gösterisini sahneledi. Açılışa KKTC Başbakanı Ersin Tatar da katıldı.

Kıbrıs'ta Mesut Süre, System.String[]

'Gönülleri ala ala ofansif mizah' olarak tanımladığı 'Siz Hepiniz Ben Tek' adlı stand up gösterisini KKTC'de sahneleyen Mesut Süre, Yavru Vatan'da da yoğun bir ilgiyle karşılaştı.

Mesut Süre, KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ın da katıldığı BKM Mutfak'ın Lefkoşa şubesinin açılışındaki gösterisinde gözleme dayalı yeni konularını sergilediği gösterisine bu kez Kıbrıslı seyircileri dahil etti.

Mesut Süre, Lefkoşa'da hayranlarının ilgisi ve katkısıyla keyifli bir organizasyona imza atmanın mutluluğunu yaşarken duygularını şu şekilde dile getirdi; "BKM Mutfak'ın İstanbul dışında ilk şubesi burada açıldı. Yavru Vatan'da ilk gösterim. Kıbrıslı'lar cana yakın sıca insanlar. Gösterimde sohbet etme imkanı buldum. Türkiye'den gelen stand up komedyenlerine büyük ilgi duyuyorlar. Bu sezon Avrupa'daki yurttaşlarımızla da bol bol biraraya geleceğim. Bu benim için heyecan verici "

Lefkoşa'daki BKM Mutfak'ta sehneye çıkmasının kendisi için özel anlamlar içerdiğini belirten Mesut Süre, Kıbrıslılar'dan gördüğü ilgi karşısında oldukça duygulandığını söyledi. Süre, yeni sezon stand up gösterilerine 1000 kişilik salonlarında Bursa Teyyare Kültür Merkezi (22 Ekim), Eskişehir Vehbi Koç Kongre Salonu (23 Ekim), Ankara MEB Şura Salonu (24 Ekim), İstanbul Komedi Festivali kapsamında BKM Tiyatro'da (27 Ekim) devam edecek.

Beşiktaş Kültür Merkezi, Ersin Tatar, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 08:24 Kaynak: Bültenler
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