Kıbrıs\'ta Üçlü Zirve Toplantısı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar bir araya geldi.

Türk Ajansı Kıbrısın (TAK) haberine göre, Cuellar'ın dört günlük ziyareti kapsamındaki temasları sürüyor.

Erhürman, Hristodulidis ve Cuellar'ın görüşmesi, Lefkoşa ara bölgede bulunan BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Khassim Diagne'nin konutunda 11.00'de başladı.

Toplantının ardından yapılan ortak yazılı açıklamada, Cuellar'ın endişe ve umutların dile getirilmesi için bu tür toplantıların önemini ifade ettiği ve "ön müzakere sürecinde" devamlı ve doğrudan diyaloğun önemli olduğu kaydedildi.

Liderlerin somut müzakerelere başlamak için ileriye dönük bir yol haritası çizmek üzere önerilerini paylaştığı aktarılan açıklamada, güven artıracak girişimler üzerine çalışmaların incelendiği ve her iki tarafın ulaştığı gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, tarafların, ortaya konulan çeşitli güven artırıcı girişimler üzerinde anlaşmaya varmak ve somut müzakereleri başlatmak için çabalarını sürdürecekleri aktarıldı.

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, görüşmenin ardından Erhürman'ın basın toplantısı düzenleyeceği ifade edildi.

KKTC Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dana, Erhürman'ın dün Cuellar ile görüşmesinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, çözüm ikliminin yaratılması için iyi niyetli ve yapıcı adımlar atılması gerektiği ve buna hazır olduklarını belirtmişti.

26 Ocak'ta Ada'ya varan Cuellar, Hristodulidis ile dünkü görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, bugünkü üçlü görüşmede metodolojinin ele alınacağını hatırlatarak "Erhürman'ın bir süre önce müzakere masasına koyduğu 4 maddenin görüşüleceğini" aktarmıştı.

Cuellar ve liderler, 11 Aralık 2025'te ara bölgede görüşmüştü.