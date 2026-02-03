Kılıç: Yanlışa 'Yanlış' Diyemeyenlerin İtibarı Olmaz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kılıç: Yanlışa 'Yanlış' Diyemeyenlerin İtibarı Olmaz

Kılıç: Yanlışa \'Yanlış\' Diyemeyenlerin İtibarı Olmaz
03.02.2026 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeniden Refah Partisi'nin Kılıç, depremlere ilişkin iyilere 'eyvallah' diyip, eksikleri gündeme getirecek.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "Doğruya 'doğru' diyemeyenlerin yanlışa 'yanlış' deme hakları olmaz. Yanlışa 'yanlış' demeyenlerin de hep doğruları alkışladığında bir itibarı kalmaz. O nedenle biz deprem bölgesinde yapılan iyilere 'eyvallah' diyeceğiz. Yapılamayanları da hükümetin, bakanların, kurumların gündemine getireceğiz." dedi.

Kılıç, parti genel merkezindeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem felaketinde yaşanan acıların hala ilk günkü tazeliğini koruduğunu belirten Kılıç, depremlerin yıl dönümünde Genel Başkan Fatih Erbakan ile Hatay'da afetten en çok etkilenen Antakya, Defne ve Kırıkhan ilçelerinde olacaklarını söyledi.

Kılıç, deprem bölgesinde konteyner kentleri ziyaret edip, eksikleri yerinde tespit edeceklerini aktararak, "Elbette ki yapılanlar var, inkar etmiyoruz. İyi ve kötü, siyah ve beyaz bir aradadır. Birbirine kardeştir deyim yerindeyse. Doğruya 'doğru' diyemeyenlerin yanlışa 'yanlış' deme hakları olmaz. Yanlışa 'yanlış' demeyenlerin de hep doğruları alkışladığında bir itibarı kalmaz. O nedenle biz deprem bölgesinde yapılan iyilere 'eyvallah' diyeceğiz. Yapılamayanları da hükümetin, bakanların, kurumların gündemine getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Merhum Necmettin Erbakan'ı vefatının 15, doğumunun 100. yılında 'Erbakan'ı Anmak ve Anlatmak' temalı programlarla yıl boyu anacaklarını anımsatan Kılıç, "Necmettin Erbakan Hocamızın onlarca yıl öncesinden, yüzlerce yıl ilerisine ışık tutan yaklaşımlarını nesillere bir kez daha anlatmayı, öğretmeyi, yaşatmayı kendimize misyon ediniyoruz." dedi.

Kılıç, bir gazetecinin, olası bir erken seçim halinde nasıl bir ittifak içerisinde bulunacaklarına ilişkin sorusuna, AK Parti ve CHP ile herhangi ittifakta yer almayacaklarını, yerli, milli, milliyetçi, muhafazakar ve çözüm odaklı bir anlayışla üçüncü bir yolu açmayı hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Refah, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıç: Yanlışa 'Yanlış' Diyemeyenlerin İtibarı Olmaz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı
Başsavcı Gürlek’in açtığı dava sonuçlandı: CHP’li isimler 300 bin TL ödeyecek Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek
Kırmızı kart Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli’de olanlar oldu Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu
Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi

17:24
Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı
Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı
17:13
Eşi ve oğlunu öldürüp intihara kalkışan sanık, kanla ’’Beni affedin’’ yazmış
Eşi ve oğlunu öldürüp intihara kalkışan sanık, kanla ''Beni affedin'' yazmış
17:09
Trabzonspor’da Fenerbahçe maçına günler kala korkutan sakatlık
Trabzonspor'da Fenerbahçe maçına günler kala korkutan sakatlık
17:02
’’Türkiye’de 100 bine yakın çocuk kayboldu’’ iddialarına yalanlama
''Türkiye'de 100 bine yakın çocuk kayboldu'' iddialarına yalanlama
16:42
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
15:29
Büyük tepki çeken ’sahiplendirme’ ilanı’ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 17:35:04. #7.11#
SON DAKİKA: Kılıç: Yanlışa 'Yanlış' Diyemeyenlerin İtibarı Olmaz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.