Kılıçdaroğlu'ndan 'Mavi Marmara' Açıklaması: "İsrail'e Mesajım; Bu Mesele Bizim İçin Kapanmış Değildir" - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'ndan 'Mavi Marmara' Açıklaması: "İsrail'e Mesajım; Bu Mesele Bizim İçin Kapanmış Değildir"

26.06.2022 23:51
Kılıçdaroğlu'ndan 'Mavi Marmara' Açıklaması: "İsrail'e Mesajım; Bu Mesele Bizim İçin Kapanmış Değildir"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail’in Mavi Marmara gemisine yaptığı baskında yaşamını yitiren Çetin Topçuoğlu’nun ailesine yaptığı ziyaretin ardından, “Uluslararası sularda vatandaşlarımızı şehit etmenin bedeli vardır. İsrail’e mesajım; bu mesele bizim için kapanmış değildir” dedi. Kılıçdaroğlu, Cemal Kaşıkçı cinayetine ve Suudi Arabistan’ın veliaht prensi Muhammed bin Selman’ın Türkiye ziyaretine ilişkin, “Erdoğan’ı parmağında oynatıyor olabilir ama Türkiye büyük devlettir, topraklarımızda yaptığının bedeli kendisine ödetilecektir” açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail'in Mavi Marmara gemisine yaptığı baskında yaşamını yitiren Çetin Topçuoğlu'nun ailesine yaptığı ziyaretin ardından, "Uluslararası sularda vatandaşlarımızı şehit etmenin bedeli vardır. İsrail'e mesajım; bu mesele bizim için kapanmış değildir" dedi. Kılıçdaroğlu, Cemal Kaşıkçı cinayetine ve Suudi Arabistan'ın veliaht prensi Muhammed bin Selman'ın Türkiye ziyaretine ilişkin, "Erdoğan'ı parmağında oynatıyor olabilir ama Türkiye büyük devlettir, topraklarımızda yaptığının bedeli kendisine ödetilecektir" açıklamasını yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail'in Mavi Marmara baskınında şehit olan Çetin Topçuoğlu'nun ailesi bugün ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından sosyal medya hesabında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"İSRAİL'E MESAJIM; BU MESELE BİZİM İÇİN KAPANMIŞ DEĞİLDİR"

"Mavi Marmara'da şehit olan Çetin Topçuoğlu'nun ailesini ziyaret ettim. Amacım, iktidarımızda bu konuyla ilgili tutumumuzu bizzat Mavi Marmara şehitlerinin ailelerine bildirmekti. Bölgede söz sahibi ve akılcı (kapalı kapılar ardında) diplomasi yeteneği olan Türkiye'ye inanıyorum. Ancak kırmızı çizgilerimiz vardır. Uluslararası sularda vatandaşlarımızı şehit etmenin bedeli vardır. İsrail'e mesajım, bu mesele bizim için kapanmış değildir.

"TOPRAKLARIMIZDA CİNAYET İŞLEMENİN DE BEDELİ VARDIR. KENDİSİYLE DE HESABIMIZ KAPANMAMIŞTIR"

Ayrıca vatanımıza gelen Bin Selman'a da bir çift sözüm var. Topraklarımızda cinayet işlemenin de bedeli vardır. Kendisiyle de hesabımız kapanmamıştır. Erdoğan'ı parmağında oynatıyor olabilir ama Türkiye büyük devlettir, topraklarımızda yaptığının bedeli kendisine ödetilecektir.

Yunanistan'ın adaları silahlandırması konusunda da çok netim. Yunanistan, Kuvayı Milliye'yi iyi bilir. Rahmetli Ecevit ve Erbakan'ı da iyi bilir. Erdoğan ile kayıkçı kavgası yapmaya devam etsinler, az kaldı. O zaman konuşuruz adaları silahlandırıp vatandaşımıza silah doğrultmayı."

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Kaynak: ANKA

Kemal Kılıçdaroğlu, Marmara, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu'ndan 'Mavi Marmara' Açıklaması: 'İsrail'e Mesajım; Bu Mesele Bizim İçin Kapanmış Değildir' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'ndan 'Mavi Marmara' Açıklaması: "İsrail'e Mesajım; Bu Mesele Bizim İçin Kapanmış Değildir" - Son Dakika
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